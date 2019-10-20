Бруклін Бекхем закрутив новий роман з дівчиною, яка старша за нього: фото

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Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем / gettyimages.com

20-річний Бруклін Бекхем після тривалого скандального роману з моделлю Ханою Кросс почав зустрічатися з 25-річною акторкою Фібі Торранс.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Як йдеться у джерелі з посиланням на інсайдерів, друзі Брукліна дражнили його через зовнішню схожість між його матір'ю Вікторією Бекхем і Фібі Торранс.

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Також видання зазначає, що Брукліна бачили з 25-річною дівчиною вже на кількох побаченнях.


Фібі Торранс / Getty Images


Фібі Торранс / Getty Images

Додамо, останній спільний вихід Брукліна і Хани Кросс став у Вімблдоні 15 липня. З того часу коханці разом не потрапляли ні в об'єктиви папараці, ні на особистих фото в соціальних мережах. Раніше дівчина з'являлася на сімейних святах Бекхемів, однак після гучного інциденту у ресторані французького готелю, коли Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки, модель у компанії зіркового сімейства не бачили. Нагадаємо, у той день Кросс в запалі накинулась на хлопця з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною.


Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові романи
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