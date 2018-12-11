Бруклін Бекхем закрутив роман з моделлю: перше фото пари

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем закрутив новий роман. 19-річний Бруклін почав стосунки із моделлю Ханою Кросс, яка на 2 роки старша за нього.

Папараці видання The Daily Mail зафіксували, як хлопець разом із манекенницею покидали гучну вечірку в Лондоні. Світський захід був влаштований на честь церемонії нагородження Fashion Awards-2018. Бруклін міцно тримав хану за руку, пробираючись повз репортерів.

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Невідомо, чи проявляла пара почуття під час вечірки, однак на вулиці було видно, наскільки турботливим до дівчини є син подружжя Бекхемів. Хлопець віддав своїй обраниці піджак, допомігши їй одітись.



Бруклін Бекхем закрутив роман з моделлю Ханою Кросс / The Daily Mail

Варто зазначити, що на світський захід Бруклін Бекхем прийшов у класичних чорних штанах та білій сорочці, яка вже під кінець вечора була неохайно заправлена. Водночас Хана вбрала на вечірку широкі штани з яскравим принтом та білий топ.



Новий роман Брукліна Бекхема / The Daily Mail

Раніше журналісти вже бачили пару разом. Бруклін та Хана відвідали концерт гурту Mumford & Sons. Під час виступу колективу закохані посміхались та не відпускали один одного з обіймів.

Нагадаємо, нещодавно екс-дівчину Брукліна Бехема – акторку Хлою Морец – помітили на побаченні з моделлю Кейт Харрісон. Дівчата гуляли вулицями Нью-Йорка та цілувались.