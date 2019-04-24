Бруклін Бекхем пристрасно обійняв кохану Хану Кросс: чуттєві знімки

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Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Старший син знаменитого британського подружжя Бекхемів Бруклін давно не приховує почуттів до своєї дівчини Хани Кросс. Модель з'являється на усіх сімейних заходах, вдягає одяг від дизайнерки Вікторії Бекхем і добре товаришує з молодшими братами і сестрою свого "бойфренда". Тепер закохані вперше знялися у чуттєвій фотосесії вдвох.

Нові вражаючі знімки Хана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Також у фотосесії взяв участь ще й інший син Вікторії та Девіда Ромео Бекхем, який поділився спільними фото з братом.

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Хана і Бруклін позували перед об'єктивом популярного фотографа Деймона Бейкера, який виробив власний стиль у чорно-білих портретах.

Кросс звабливо знялася у білій футболці та чорному бюстгальтері. Цікавим елементом її образу стала підвіска з англійською буквою "В" (Brooklyn – Бруклін), яку дівчина часто демонструє на публічних заходах.

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Бруклін Бекхем і Хана Кросс
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @hancross

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ROMEO (@romeobeckham)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Бруклін Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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