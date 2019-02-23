Brunettes Shoot Blondes відмовляється бути представником України на Євробаченні

Український музичний колектив Brunettes Shoot Blondes повідомив своїх прихильників, що не прийме пропозицію від Національної суспільної телерадіокомпанії України виступати на Євробаченні-2019, навіть якщо їм це запропонують.

Чоловічий колектив Brunettes Shoot Blondes оприлюднив офіційну заяву у своєму Instagram. Музиканти не хочуть представляти Україну на міжнародному конкурсі, тому що "гурт не перемагав у Нацвідборі і ця поїздка не їхня".

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Друзі! Нам надходить багато повідомлень з питанням - чи виходило сьогодні НСТУ на зв'язок з Brunettes Shoot Blondes.

Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо.

Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша, – йдеться у повідомленні Brunettes Shoot Blondes.

Хлопці з гурту попросили шанувальників зрозуміти їхню позицію та зустрітись з ними під час їхніх концертів. Вони додатково нагадали про свої "весняні концерти" у Німеччині, Польщі та Чехії, а також про сольний концерт у Києві, який відбудеться у жовтні цього року.

Хто вже відмовився від участі в Євробаченні-2019 від України?

Після відмови підписання угоди між командою MARUV та представниками Національної суспільної телерадіокомпанії постало питання, хто представлятиме Україну в Ізраїлі на головному конкурсі. Шанувальники гурту Freedom-Jazz сподівались, що саме цей жіночий колектив відправлять на Євробачення в Тель-Авів, адже вони отримали друге місце у відборі. Але член правління Суспільного мовлення Олександра Кольцова зазначила, що представники НСТУ обиратимуть претендента від України з-поміж усіх фіналістів.

Відтак, 26 лютого після дзвінка від НСТУ першими відмовились учасниці колективу Freedom-Jazz. Того ж дня представники Суспільного мовника зазначили, що спробують домовитись з одним із фіналістів – гуртом KAZKA, але також припустили таку можливість, що цього року Україна взагалі не візьме участь в міжнародному конкурсі. Зранку 27 лютого музиканти з KAZKA також категорично відмовились від конкурсу та зазначили, що їм не потрібна перемога будь-якою ціною, навіть якщо вони хотіли і мали би за честь представляти Україну на Євробаченні в Ізраїлі цього року. Наразі залишаються як варіанти фіналісти ANNA MARIA та YUKO.