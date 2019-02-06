Брутальний образ: королева Йорданії здивувала шкіряною курткою в галереї

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Королева Йорданії Ранія
Королева Йорданії Ранія / Instagram / @queenrania

Йорданська королева здивувала вибором вбрання для світського заходу. Її Величність Ранія засвітилась на виставці картин у шкіряній куртці.

Від дня королівського весілля з монархом Абдаллою ІІ чарівна Ранія стала своєрідним прикладом для наслідування. Її Величність приголомшує красою та стилем свого вбрання. Однак інколи королева Йорданії полюбляє порушувати етикет. 

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Днями вона стала однією із запрошених гостей на відкритті нової виставки. Для такого світського виходу королева Ранія обрала приталені чорні штани та білу блузку з червоними смужками. Такий милий образ вона вирішила доповнити взуттям на підборах і чорною шкіряною курткою, що додала їй трішки брутальності. 

Талановита і усміхнена принцеса Війден завжди відіграє важливу роль у покровительстві мистецтва Йорданії. Вражена від її компанії на виставці художника Моханна Дурра, чиї роботи були виставлені в Національній галереї мистецтв,
– зазначила королева Ранія, додавши кілька фото зі свого виходу. 

Королева Ранія у галереї
Королева Ранія у галереї / Instagram / @queenrania

Йорданська королева Ранія на світському заході
Йорданська королева Ранія на світському заході / Instagram / @queenrania

Королева Ранія в шкіряній куртці
Королева Ранія в шкіряній куртці / Instagram / @queenrania

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Йорданія Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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