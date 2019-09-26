Брюнетки обирають гарячі відтінки: Пріянка Чопра засвітила два яскравих образи

444 Читать новость на русском
Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Колаж: LifeStyle 24

37-річна модель та акторка Пріянка Чопра приготувала для своїх шанувальників вибухову прем'єру фільму, з презентацією якого подорожує містами Індії. Під час промо-туру знаменитість засвітила не одне стильне вбрання.

Переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра, яка побудувала успішну кар'єру в кіно та fashion-індустрії, готова презентувати своїм фанатам новий фільм під назвою The Sky Is Pink (в перекладі на українську "Рожеве небо", – LifeStyle 24). В індійській стрічці зірка зіграє головну роль разом з Фарханом Ахтаром.

Читайте також: В улюбленому блакитному: Кейт Міддлтон завітала на офіційний захід в елегантному пальто

Прем'єра картини індійською мовою гінді відбудеться вже 11 жовтня, тому актори, яким дісталися головні ролі активно презентують свою роботу у великих містах. Так, на одній із зустрічей в рамках промо-туру Пріянка Чопра засвітила жовту сукню асиметричного крою і з пікантним розрізом на спідниці від американського модельєра Christain Siriano. Яскравий відтінок підкреслив смуглявість 37-річної Пріянки Чопри.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @nplegacy

Наступного дня індійська знаменитість постала перед публікою у помаранчевій сукні з оголеними плечима та фактурними деталями на ліфі від британського дизайнера Safiya. Другий яскравий образ довершили бежеві туфлі-човники.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @nplegacy 

blog_ava
Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
сьогодні
81238
Теги: LifeStyle Стиль і мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
сьогодні 16:13 Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
Юлія Девда 5620
7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
сьогодні 10:44 7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
Олена Булан 5877
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
25 вересня 20:02 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 8082
Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
25 вересня 17:20 Як виглядати стильно у чорному одязі: приголомшливі приклади знаменитостей із показу Dior
4426
"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
23 вересня 23:25 "Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019
5888
Новини
Більше новин
Залиште відгук