Брюнетки обирають гарячі відтінки: Пріянка Чопра засвітила два яскравих образи

37-річна модель та акторка Пріянка Чопра приготувала для своїх шанувальників вибухову прем'єру фільму, з презентацією якого подорожує містами Індії. Під час промо-туру знаменитість засвітила не одне стильне вбрання.

Переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра, яка побудувала успішну кар'єру в кіно та fashion-індустрії, готова презентувати своїм фанатам новий фільм під назвою The Sky Is Pink (в перекладі на українську "Рожеве небо", – LifeStyle 24). В індійській стрічці зірка зіграє головну роль разом з Фарханом Ахтаром.

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Прем'єра картини індійською мовою гінді відбудеться вже 11 жовтня, тому актори, яким дісталися головні ролі активно презентують свою роботу у великих містах. Так, на одній із зустрічей в рамках промо-туру Пріянка Чопра засвітила жовту сукню асиметричного крою і з пікантним розрізом на спідниці від американського модельєра Christain Siriano. Яскравий відтінок підкреслив смуглявість 37-річної Пріянки Чопри.



Пріянка Чопра / Instagram / @nplegacy

Наступного дня індійська знаменитість постала перед публікою у помаранчевій сукні з оголеними плечима та фактурними деталями на ліфі від британського дизайнера Safiya. Другий яскравий образ довершили бежеві туфлі-човники.



Пріянка Чопра / Instagram / @nplegacy