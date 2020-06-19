Голлівудське експодружжя Демі Мур та Брюс Вілліс після розлучення зберегло теплі стосунки й відзначає свята в широкому сімейному колі. Колишня кіноактора з'явилася на дні народженні дружини Емми Хемінг-Вілліс, яка з розумінням сприймає дружбу ексів.

Вчора, 18 червня, британська акторка та фотомодель Емма Хемінг-Вілліс відзначила своє 42-річчя, світлинами зі святкування якого поділилася в інстаграм-профілі. Дружина Брюса Вілліса провела день народження лише в колі близьких, до числа яких увійшла й екскохана чоловіка Демі Мур з донькою Румер.

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Свято Емма вирішила організувати на природі поблизу розкішного маєтку. Після пікніка з апетитним іменинним тортом та свічками родина відправилася на пішу прогулянку в гори, насолоджуючись фантастичними пейзажами. Варто зазначити, що карантин подружжя проводило в будинку колишньої Брюса Вілліса Демі Мур в штаті Айдахо. Тамтешня місцевість сприяла відпочинку на свіжому повітрі, який сім'я часто влаштовувала в ізоляції.

Попри те, що Демі Мур вирішила втриматися від публічних привітань з днем народження для Емми Хемінг-Вілліс, іменинниця, схоже, була в захваті від її компанії й усміхнено позувала поряд з нею для фото. А сама голлівудська акторка одягла кумедний ковпак з нагоди свята.



Демі Мур на дні народженні дружини Брюса Вілліса / Фото Instagram / @emmahemingwillis



Демі Мур на дні народженні дружини Брюса Вілліса / Фото Instagram / @emmahemingwillis



Демі Мур на дні народженні дружини Брюса Вілліса / Фото Instagram / @emmahemingwillis