Брюс Вілліс проводить карантин з ексдружиною Демі Мур: донька пари пояснила рішення батька

28-річна донька експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур розповіла, чому зірковий татко вирішив провести карантин з колишньою дружиною та дітьми. Як виявилося, його обраниця Емма Хемінг-Вілліс мала б приєднатися до родини та провести ізоляцію з ними, проте через травму доньки не змогла вчасно вилетіти з Лос-Анджелеса.

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду розлучилася близько 20 років тому, проте Брюсу Віллісу та Демі Мур вдалося зберегти дружні стосунки після розставання. З'ясувалося, що зв'язок між екскоханими настільки міцний, що карантин вони вирішили провести разом. Як повідомляє видання People, спільна донька колишнього подружжя Скаут пояснила, чому зірковий татусь не проводить ізоляцію зі своює теперішньою дружиною Еммою Хемінг-Вілліс.

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В одному з подкастів дівчина пояснила рішення татка. Як виявилося, його 41-річна обраниця мала б приєднатися до сімейства разом з доньками 5-річною Евелін та 8-річною Мейбел. Вони повинні були вилетіти з Лос-Анджелеса до штату Айдахо, проте одна з дівчаток наступила на голку в парку й травмувала ногу. Емма вирішила не ризикувати здоров'ям дитини та обстежитися в лікаря.

Моїй мачусі довелося залишитися в Лос-Анджелесі і дочекатися результатів аналізів, щоб відвезти її до лікаря, а мій батько приїхав сюди. В результаті мачуха залишилася з доньками там,

– пояснила Скаут.

Донька зіркового експодружжя не стала приховувати, що отримує неабияку насолоду від того, що батьки знову об'єдналися у будинку, у якому виховували трьох своїх нащадків: 31-річну Румер, 28-річну Скаут та 26-річну Талулу. "Вони обоє такі занудні, чарівні, батьки 90-х у маленькому містечку, де вони вирішили виховувати своїх дітей, а не переїжджати в Лос-Анджелес. Було чудово провести так багато часу разом", – розповіла донька.

Слід зазначити, що родина вигадує чимало спільних розваг, які урізноманітнюють їхнє дозвілля. Вони влаштовують піжамні вечірки, дружні читання книжок, домашні зйомки, прогулянки на природі та разом малюють картини. Як Демі Мур, так і її доньки активно публікують щасливі родинні моменти на особистих сторінках в соціальних мережах та підігрівають цікавість фоловерів до свого сімейства.