Брюс Вілліс рятує дітей з притулку у першому трейлері фільму "Сирітський Бруклін": відео

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Брюс Вілліс у фільмі "Сирітський Бруклін"
Брюс Вілліс у фільмі "Сирітський Бруклін" / IMDb

Відомий "міцний горішок" Брюс Вілліс вкотре постане у ролі героя у детективній драмі "Сирітський Бруклін". В мережі з'явився перший трейлер майбутнього фільму, у якому зіграє також Едвард Нортон.

Дебютний офіційний трейлер майбутньої прем'єри "Сирітський Бруклін" з'явився на YouTube-каналі компанії Warner Bros. Pictures.

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У стрічці зіграють такі популярні актори як Брюс Вілліс та Едвард Нортон. Кожному з них дісталася складна роль досить особливих персонажів. А саундтрек до картини написав лідер популярного рок-гурту Radiohead Том Йорк.

За сюжетом, події розгортаються у Нью-Йорку 1950-х років. Аферист Френк Мінна, якого зіграє Брюс Вілліс, визволяє чотирьох дітей з сиротинця і стає їхнім наставником. Однак його несподівано вбивають. Один із учнів Френка Лайонелл Ессрог, роль якого дісталася Едварду Нортону, вирішує стати детективом, аби знайти вбивцю свого друга та вчителя. Однак у нього є одна проблема – він страждає на синдром Туретта, тобто часто здійснює мимовільні дії або викрикує слова, буває, навіть, лайливі. Проте на шляху до мети відшукати вбивцю свого друга навіть не стає для нього проблемою.

В українських кінотеатрах картину можна побачити з 31 жовтня.

Дивитися трейлер до фільму "Сирітський Бруклін": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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