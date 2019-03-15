Брюс Вілліс з дружиною переїхали у Лос-Анджелес: фото розкішного маєтку за 9,8 мільйона доларів

Знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс переїхав з апартаментів у Нью-Йорку в розкішний будинок у Лос-Анджелесі разом з усією сім'єю. Фото маєтків "міцного горішка" просто підірвали мережу.

Нещодавно стало відомо, що Брюс Вілліс продав величезний особняк площею 557 квадратних метрів у Нью-Йорку, придбавши вдвічі менші. Однак і там акторові не жилося. Він разом з дружиною Еммою та дітьми переїхав у розкішний будинок в Лос-Анджелесі.

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Будинок з білим фасадом та інтер'єром у світлих тонах обійшовся 63-річному Брюсу Віллісу у 9,8 мільйона доларів. У двоповерховому маєтку є 7 спалень, вітальня з роялем, 5 ванних кімнат, сауна, домашній кінотеатр на 12 людей і закритий басейн. На території будинку є два відкриті басейни, веранда і тренажерний зал.



Будинок Брюса Вілліса / Variety



На території будинку Брюса Вілліса / Variety На території будинку Брюса Вілліса / Variety



Будинок Брюса Вілліса / Variety Будинок Брюса Вілліса / Variety



Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety



Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety



Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety



Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety





К інотеатр в будинку Брюса Вілліса / Variety К інотеатр в будинку Брюса Вілліса / Variety



Сауна в будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety Сауна в будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety