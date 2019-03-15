Брюс Вілліс з дружиною переїхали у Лос-Анджелес: фото розкішного маєтку за 9,8 мільйона доларів

283
Брюс Вілліс переїхав в новий будинок
Брюс Вілліс переїхав в новий будинок

Знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс переїхав з апартаментів у Нью-Йорку в розкішний будинок у Лос-Анджелесі разом з усією сім'єю. Фото маєтків "міцного горішка" просто підірвали мережу.

Нещодавно стало відомо, що Брюс Вілліс продав величезний особняк площею 557 квадратних метрів у Нью-Йорку, придбавши вдвічі менші. Однак і там акторові не жилося. Він разом з дружиною Еммою та дітьми переїхав у розкішний будинок в Лос-Анджелесі.

Читайте також: Брюс Вілліс придбав розкішні апартаменти у Нью-Йорку: з’явились фото

Будинок з білим фасадом та інтер'єром у світлих тонах обійшовся 63-річному Брюсу Віллісу у 9,8 мільйона доларів. У двоповерховому маєтку є 7 спалень, вітальня з роялем, 5 ванних кімнат, сауна, домашній кінотеатр на 12 людей і закритий басейн. На території будинку є два відкриті басейни, веранда і тренажерний зал.

Будинок Брюса Вілліса
Будинок Брюса Вілліса / Variety

Будинок Брюса Вілліса
На території будинку Брюса Вілліса / Variety
 
Будинок Брюса Вілліса
Будинок Брюса Вілліса / Variety 
 
Будинок Брюса Вілліса
Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety
 
Будинок Брюса Вілліса
Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety
 
Всередині будинку Брюса Вілліса
Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety
 
Будинок Брюса Вілліса
Всередині будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety

Всередині Будинку Брюса Вілліса
К інотеатр в будинку Брюса Вілліса / Variety
 
 
Брюс Вілліс будинок
Сауна в будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety
 
Будинок Брюса Вілліса
Тераса біля будинку Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі / Variety
 
blog_ava
Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі
сьогодні
3057
Теги: LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
14 березня 21:01 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4482
Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви
14 березня 18:37 Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви
Богданна Рибак 1212
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
14 березня 13:58 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 783
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
14 березня 11:10 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
Юлія Турелик 2271
Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
13 березня 19:26 Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
889
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук