"Будь леді", – казали вони: Синтія Ніксон розповіла про щоденний тиск на жінок у відео

Американська актриса та відома феміністка Синтія Ніксон стала головною героїнею нового ролику у журналі Girls Girls Girls. Там вона виступила з промовою, у якій коротко розповіла про тиск, який чинять на жінок з приводу їхнього зовнішнього вигляду.

Режисером відеоролику Be a Lady They Said (з англійської – "Будь леді", – казали вони) став Пол Маклін, а продюсеркою – Клер Ротштайн. Автором слів стала блогерка Camille Rainville, яка у грудні 2017 року опублікувала у своєму блозі яскраву промову. У відео Синтія Ніксон, яка зіграла одну з головних ролей в знаменитому серіалі "Секс і місто", постала у строгому класичному костюмі, з лаконічною зачіскою та макіяжі з акцентом на очах. Жінка озвучила нав’язані суспільством правила, за якими начебто мають жити жінки і які стосуються їхнього зовнішнього вигляду та поведінки.

Частина промови:

"Не будь занадто товстою. Не будь занадто худою. Набери вагу. Схудни. Перестань їсти так багато. Не їж занадто швидко. Замовляй салат. Не їж вуглеводи. Тобі треба скинути вагу. Сідай на дієту. Боже, ти схожа на скелет. Чому б тобі просто не поїсти? Ти виглядаєш хворою. Їж бургер. Чоловіки люблять жінок з м’ясом на кістках. Будь легкою. Будь маленькою. Будь ласкавою. Будь жіночною. Будь леді, – казали вони. Не говори занадто голосно. Не говори занадто багато. Не будь наляканою. Чому ти така нещасна? Не будь сукою. Не будь такою нахабною. Не будь такою емоційною, не плач, не кричи, не лайся. Ти колись станеш доброю дружиною. Візьмеш його прізвище. Ти переписала своє ім’я? Божевільна феміністка. Народи йому дітей. Ти не хочеш дітей? Коли-небудь захочеш. Ти зміниш свою думку".

Дивіться відео Be a Lady They Said із Синтією Ніксон онлайн:

Варто додати, що під відеороликом на ресурсі Vimeo лише 11 коментарів, втім всі вони відрізняються між собою. Одні захоплюються словами, інші просять схоже зробити про чоловіків, а ще деякі наголошують, що так говорять жінкам лише їхні матері.



Коментарі до відеоролику Be a Lady They Said із Синтією Ніксон / Скріншот