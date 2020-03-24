Будь прикладом для своєї родини: зіркові татусі закликали дотримуватися карантину

Український шоу-бізнес продовжує активно закликати суспільство дотримуватися самоізоляції. Зіркові татусі записали відеозвернення для батьків, порадивши стати прикладом для своїх дітей. У ролику знялися Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Потап, Монатік, Олег Скрипка та Анатолій Анатоліч.

За стрімкого поширення коронавірусу на теритирії України Міністерство охорони здоров'я продовжує інформувати суспільство про ризики пандемії та наголошувати на необхідності дотримуватися карантинного режиму. До ініціативи долучилися й знамениті татусі, які знялися у відеоролику.

Читайте також Володимир Остапчук почав продавати маски від коронавірусу: фанати обурюються

Телеведучі Юрій Горбунов та Анатолій Анатоліч, співаки Потап, Монатік та Олег Скрипка й комік Євген Кошовий наголосили, що саме батьки можуть стати прикладом для своїх дітей за умов національного карантину. Вони зауважили, що боятись нічого, проте саме зараз час попіклуватися про родину.

Будь прикладом для своєї родини: ретельно мий і дезінфікуй руки, частіше провітрюй кімнату і без необхідності не виходь з дому. Стежте за своєю малечею, щоб руки менше торкалися чужих іграшок, дверних ручок та кнопок ліфтів,

– йдеться у відео.

Монатік порадив батькам навчити дітей кашляти та чихати в лікоть, трендово вітатися без потискання рук і спілкуватися з друзями онлайн. Крім того, зірки нагадали, що варто дбати не лише про дітей, а й про літніх батьків, які перебувають в групі ризику: "Карантин – це можливість подарувати ще більше любові своїй родині".

Загалом в Україні підтверджено 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Три людини померли. Один пацієнт повністю одужав. Епіцентром хвороби стали Чернівецька область – 38 випадків, та місто Київ – 29 випадків.



Карантин в Україні 2020 / Інфографіка 24 каналу