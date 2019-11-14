Будь-який актор звалився б, – Сеітаблаєв про блискучий дебют Білялова у кіно "Додому"

Відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв поділився, як відбувся акторський дебют кримського татарина Ремзі Білялова у повнометражній українській художній драмі "Додому", що побореться за "Оскар". А також розповів, чому реально хвилювався за колегу на майданчику.

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу. Кіноактор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що не очікував від Білялова такої сильної акторської гри, незважаючи на те, що в нього немає відповідних навичок та освіти.

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Під час зйомки останньої сцени, де він читає молитву, я за нього реально хвилювався! Бо в тому, як він набирав останнє крещендо (музичний термін, що означає поступове збільшення сили звуку, – LifeStyle 24), я чув, що воно йде від печінки... Не скільки голос, а скільки біль і надія. Адже його персонаж не вірить, що лишився єдиним чоловіком у родині, і йому тепер треба вести за собою і приймати рішення щодо всього і себе самого також. На зйомках я розумів, що до Ремзі краще не підходити,

– сказав Сеітаблаєв.

Справа в тім, що Сеітаблаєву та Білялову випало грати головних акторів – батька Мустафу та молодшого сина Аліма. За сюжетом у кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.



Ахтем Сеітаблаєв в ролі Мустафи та Ремзі Білялов в ролі Аліма у фільмі "Додому" / Фото: Павло Шевчук

"Його відкритість, довіра та вчасна робота вражали. І лише два дублі останньої сцени?! Кожен актор звалився б, бо це потребує і фізичних і психологічних зусиль. Я себе запитував, а якби на його місці грав досвідчений актор... От не знаю, чи було б так щиро. Він був на своєму місці. Найголовніший фільм для мене "Чоловік та жінка", а молодий Ремзі Білялов нагадував мені Жан-Луї Трентіньяна. Від цього було тепло. І я старався навчитися цій невимушеності, гармонії всередині себе рівно стільки, скільки потрібно. Я ніби повернувся у перший курс майстерності актора, коли навчають бути переконливим у своїй простоті", – поділився Сеітаблаєв.

Відомо, що знімати "Додому" почали восени 2018-го, а вже в травні презентували в Каннах. Зйомки були у Києві та області, кількох селах Миколаївщини, селі Стрілкове на Арабатській стрілці, на озері Сиваш та інших локаціях. Усього 18 знімальних днів і всі по-своєму особливі, казав актор Ремзі Білялов у своєму першому в житті інтерв'ю.

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За словами, Сеітаблаєва, пам'ятаючи, що витерпів Білялов, у складні моменти він просто мовчав. А режисер кіно Наріман Алієв розповів, що під час зйомок восени він навіть зловив переохолодження, проте гідно виконав свою роботу.

"До речі, у нічній зйомці Ремзі теж мав плавати. Але до цього на річці схопив переохолодження, ми його відкачували. Він ходив нервовий, казав, що все необхідне зробить. А я всю зміну думав, як провернути, аби він не купався знову. Урешті придумали, він був вдячним. Ми намагались полегшувати задачу, бо знімали на озері Сиваш в жовтні!.. А от самі зйомки проходили у потрібному темпі. Ми відчували, що встигаємо. Усі розуміли процес, були в ньому і грали, як треба... Ми зі свого боку намагались зробити кіно якісним та відвертим. Коли творили "Додому", спирались на особистий смак і не брехали ні собі, ні людям", – підсумував режисер фільму Наріман Алієв.



Ремзі Білялов в одній з фінальних сцен на озері Сиваш у фільмі "Додому" / Фото: Павло Шевчук

Додамо, що всеукраїнський прокат фільму "Додому" триває.