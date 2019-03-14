Буде гаряче: вийшов перший український трейлер до комедії "Пляжний нероба" з Меттью МакКонахі

Незабаром на великий український екран вийде комедія "Пляжний нероба" (The Beach Bum) за участю Меттью МакКонахі. Про це свідчить перший трейлер українською мовою, який нещодавно з’явився на YouTube-каналі однієї з кінокомпаній.

Один із найочікуваніших комедійних фільмів "Пляжний нероба" (The Beach Bum) скоро вийде на великий екран українських кінотеатрів. Фільм, головну роль в якому грає Метью МакКонехі, українські глядачі зможуть подивитись з 4 квітня 2019 року.

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За сюжетом кінострічки, наркозалежний гульвіса на прізвисько Місячний Пес живе за своїми правилами і ніколи не зважає на суспільні норми. Однак в його житті з'являється завдання, яке він просто повинен виконати вчасно, аби отримати спадщину від своєї покійної дружини. Проте на його шляху до цілі постійно трапляються неприємності, які заважають йому це зробити.

Дивитися український трейлер до фільму "Пляжний нероба": відео