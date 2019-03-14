Буде гаряче: вийшов перший український трейлер до комедії "Пляжний нероба" з Меттью МакКонахі

164
Кадр з фільму "Пляжний нероба"
Кадр з фільму "Пляжний нероба" / IMDb

Незабаром на великий український екран вийде комедія "Пляжний нероба" (The Beach Bum) за участю Меттью МакКонахі. Про це свідчить перший трейлер українською мовою, який нещодавно з’явився на YouTube-каналі однієї з кінокомпаній.

Один із найочікуваніших комедійних фільмів "Пляжний нероба" (The Beach Bum) скоро вийде на великий екран українських кінотеатрів. Фільм, головну роль в якому грає Метью МакКонехі, українські глядачі зможуть подивитись з 4 квітня 2019 року.

Читайте також: Остання серія "Теорії великого вибуху": дата виходу і час епізоду

За сюжетом кінострічки, наркозалежний гульвіса на прізвисько Місячний Пес живе за своїми правилами і ніколи не зважає на суспільні норми. Однак в його житті з'являється завдання, яке він просто повинен виконати вчасно, аби отримати спадщину від своєї покійної дружини. Проте на його шляху до цілі постійно трапляються неприємності, які заважають йому це зробити.

Дивитися український трейлер до фільму "Пляжний нероба": відео

 
blog_ava
День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
сьогодні
5184
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви
сьогодні 18:37 Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви
Богданна Рибак 187
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
сьогодні 13:58 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 613
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
сьогодні 11:10 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць, куди можна відправитися
Юлія Турелик 2191
Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
13 березня 19:26 Як носити червоний костюм: яскраві приклади знаменитостей
822
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
13 березня 13:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
12596
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук