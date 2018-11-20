Буде гаряче: зірковий візажист Ліза Елдрідж випустила свою першу колекцію косметики

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Ліза Елдрідж
Ліза Елдрідж / www.instagram.com/kjbennettbeauty

Візажист Кіри Найтлі, Вікторії Бекхем, Ніколь Кідман та інших зірок зі світовим ім’ям Ліза Елдрідж випустила першу власну лінійку косметики. Вона створила помади неймовірно гарячих відтінків.

Креативний директор Lancôme та візажист напопулярніших зірок світу нарешті випустила власну лінійку косметики. Для амбіційних та сміливих жінок Ліза Елдрідж створила губні помади яскравих відтінків.

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Візажистка запустила на своєму сайті продаж трьох червоних помад в обмеженій кількості, які предсталвені в таких відтінках: Velvet Jazz, Velvet Ribbon і Velvet Morning. Одна помада буде коштувати близько 30 євро, а цілий набір обійдеться у 85 євро.

Косметика Лізи Елдрідж
Velvet Ribbon, ​Velvet Jazz, Velvet Morning / Instagram @beautynewsofficial

Короткими відео-оглядами на косметичний засіб Ліза поділилась на своїй сторінці в Instagram.

 

 

 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 канал
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