Буде зворушливий поцілунок: зірка "Вічних" від Marvel розповів про сцену з першою ЛГБТ-парою

Про те, що кіногігант Marvel вирішив поповнити список супергероїв чоловіком нетрадиційної орієнтації стало відомо ще влітку 2019. А, оскільки зйомки фільму "Вічні" вже завершено, актори підігрівають інтерес у фанатів, розповідаючи цікаві деталі сюжету.

Один із акторів "Вічних" від Marvel Гааз Слейман (Haaz Sleiman) розповів в інтерв'ю для сайту New Now Next.

Він зізнався, що він та Браян Тайрі Генрі стануть першою ЛГБТ-парою в фільмах Marvel. Також актор вирішив не тримати в таємниці те, що вони постануть перед глядачами повноцінною сім'ю з дитиною. А на питання, чи будуть у фільмі "Вічні" інтимні сцени, Гааз Слейман дав розгорнуту відповідь.

О, так, звичайно, буде дуже гарний і зворушливий поцілунок. На знімальному майданчику всі розплакались. Для мене дуже важливо показати, якою люблячою і прекрасною може бути гей-сім'я,

– зізнався Слейман.

Також він додав, що Брайан Тайрі Генрі фантастичний актор, завдяки якому цей момент наповнився красою. "Однак я бачив дитину в його очах і подумав, як важливо нагадати світові, що ми, члени ЛГБТ-спільноти, теж були дітьми. Ми забуваємо про це, оскільки нас завжди зображують стурбованими і бунтарями. Але ми забуваємо про зв'язок з цією частиною людської істоти", – відповів Слейман.