Будинок Бреда Пітта і Дженніфер Еністон знову виставили на продаж і знизили ціну

391 Читать новость на русском
Будинок Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у Беверлі-Хіллз
Будинок Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у Беверлі-Хіллз / www.thesun.co.uk

Сімейний маєток екс-подружжя Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у Беверлі-Хіллз вдруге виставили на продаж і з 56 мільйонів доларів ціну знизили до 49. Таке рішення колишня пара прийняла спільно і пообіцяла розділити отримані гроші порівну.

Відомо, що Пітт та Еністон придбали розкішний особняк у Каліфорнії одразу після їхнього весілля у 2000 році, але одразу після розлучення у 2005 році виставили його на продаж. Актори придбали його за 13,5 мільйона доларів, але через внесення власних змін в інтер'єр і сам факт проживання у ньому голлівудських зірок значно підвищив вартість особняка. Про це повідомляє The Sun.

Читайте також: Більше не разом: зіркові пари, які ми найбільше пам'ятаємо навіть після розлучення

Вперше про продаж майна було оголошено в квітні 2019 року і тоді його ціна становила 56 мільйонів доларів. Зараз же ціна знизилась і сягає 49 мільйонів.

Прагнучи зменшити ймовірність подальших спекуляцій, ми вирішили оголосити про наш поділ майна. Це рішення було обопільним і з любов'ю прийнятим в кінці минулого року. Ми – двоє найкращих друзів, які вирішили розлучитися як пара, але з нетерпінням хочемо продовжувати нашу заповітну дружбу,
– йдеться в офіційній заяві колишнього подружжя.

Маєток був збудований ще в 1934 році і його сумарна площа складає 1300 квадратних метрів. В апартаментах є п'ять спалень, більше десятка ванних кімнат, їдальня, яка вміщує до 20 гостей, а також на подвір'ї є тенісний корт, просторий басейн і гостьовий будиночок.

Будинок Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у Беверлі-Хіллз:

 

blog_ava
"Європейська Солідарність" Петра Порошенка: список кандидатів у депутати
сьогодні
7229
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Еністон Зіркова нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості світу Бред Пітт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
сьогодні 14:40 Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
Михайло Гема 151
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
сьогодні 11:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
2931
Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
8 червня 20:45 Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 5189
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
8 червня 18:38 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 4009
Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
8 червня 18:02 Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
Анастасія Ковач-Петрушенко 1684
Новини
Більше новин
Залиште відгук