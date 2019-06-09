Будинок Бреда Пітта і Дженніфер Еністон знову виставили на продаж і знизили ціну

Сімейний маєток екс-подружжя Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у Беверлі-Хіллз вдруге виставили на продаж і з 56 мільйонів доларів ціну знизили до 49. Таке рішення колишня пара прийняла спільно і пообіцяла розділити отримані гроші порівну.

Відомо, що Пітт та Еністон придбали розкішний особняк у Каліфорнії одразу після їхнього весілля у 2000 році, але одразу після розлучення у 2005 році виставили його на продаж. Актори придбали його за 13,5 мільйона доларів, але через внесення власних змін в інтер'єр і сам факт проживання у ньому голлівудських зірок значно підвищив вартість особняка. Про це повідомляє The Sun.

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Вперше про продаж майна було оголошено в квітні 2019 року і тоді його ціна становила 56 мільйонів доларів. Зараз же ціна знизилась і сягає 49 мільйонів.

Прагнучи зменшити ймовірність подальших спекуляцій, ми вирішили оголосити про наш поділ майна. Це рішення було обопільним і з любов'ю прийнятим в кінці минулого року. Ми – двоє найкращих друзів, які вирішили розлучитися як пара, але з нетерпінням хочемо продовжувати нашу заповітну дружбу,

– йдеться в офіційній заяві колишнього подружжя.

Маєток був збудований ще в 1934 році і його сумарна площа складає 1300 квадратних метрів. В апартаментах є п'ять спалень, більше десятка ванних кімнат, їдальня, яка вміщує до 20 гостей, а також на подвір'ї є тенісний корт, просторий басейн і гостьовий будиночок.

Будинок Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у Беверлі-Хіллз: