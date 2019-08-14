Будинок, у якому помер Джордж Майкл, продали за 4,1 мільйона доларів: фото маєтку

Родичі Джорджа Майкла таки продали його знаменитий котедж після багатьох перешкод та непорозумінь з фанатами. За маєток, у якому помер співак, вони отримали 4,1 мільйона доларів.

Розкішний будинок Джорджа Майкла, що розташований у престижному районі Лондона, Оксфордширі, було продано за 4,1 мільйона доларів. Про це повідомляє видання The Mirror з посиланням на інсайдерів.

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Попри те, що шанувальники співака до останнього боролися за власність їхнього кумира, наполягаючи, що він повинен перетворитися у музей, родичі не дослухалися їхніх порад і прохань. За словами одного з фанатів, маєток не можна було продавати через те, що в ньому завжди житиме душа Джорджа Майкла, на що нові власники відповіли, що бережно ставитимуться до спадщини британської знаменитості.

Що відомо про смерть Джорджа Майкла? У 53-річному віці на католицьке Різдво, 25 грудня 2016 року, Джордж Майкл помер у власному будинку у Лондоні. Тіло співака знайшов його партнер Фаді Фаваз у їхній спальні. Співак залишив спадщину у розмірі 97,6 мільйона фунтів стерлінгів своїм сестрам, однак, попри мільйонні статки, вони вирішили продати ще будинок, у якому він помер.

Будинок Джорджа Майкла після його смерті / Фото The Sun