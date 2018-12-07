Будинок з фільму "Відпочинок за обміном" виставили на продаж: відома ціна

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Будинок із фільму "Відпустка за обміном" виставили на продаж
Будинок із фільму "Відпустка за обміном" виставили на продаж / Кадр з відео

Затишний заміський котедж, який надихнув режисерку Ненсі Мейєрс на романтичну різдвяну комедію "Відпочинок за обміном", виставили на продаж.

Прихильники романтичної різдвяної комедії "Відпочинок за обміном" (The Holiday) з першого погляду впізнають той самий будинок в англійській глибинці.

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Тепер цей заміський котедж в англійському графстві Суррей можна придбати. Знадобиться для цього не мало – не багато 650 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 22,6 мільйона гривень), пише His.

Щоправда, варто уточнити, що будинок, зображений у самому фільмі від початку до кінця був майстерно скопійованою декорацією.

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Будинок з "Відпустки за обміном" виставили на продаж

За сюжетом цей будинок належить персонажу Кейт Уінслет, яка на Різдво міняється житлом з магнатом з Лос-Анджелеса. Саме героїні Камерон Діаз дістається маленький затишний, хоч і не надто зручний котедж.

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Вітальня будинку із фільму "Відпочинок за обміном"

Реальна будівля, яка стала прототипом для картини, трохи більше за розмірами, ніж його вигаданий аналог.

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Інтер'єр спальні в будинку із фільму "Відпочинок за обміном"

Проте спільні риси у них можна відшукати неозброєним оком: такі ж дерев'яні балки, камін, сільська кухня.

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Як і в кіно, в реальності кухня привертає увагу своїми класичними відкритими полицями і колекцією блакитного посуду.

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Кухня в англійському котеджі із фільму "Відпочинок за обміном"

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Теги: LifeStyle Кіно Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ідеї для інтер'єру Зіркова нерухомість
Джерело: Lifestyle
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