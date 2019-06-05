Будинок з "Ла-Ла Ленду" продають за приголомшливу суму: фото зсередини

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Будинок з "Ла-Ла Ленду" виставили на продаж
Будинок з "Ла-Ла Ленду" виставили на продаж / danaandjeffluxuryhomes.com

Особняк у Лос-Анджелесі, в якому знімали оскароносний фільм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", виставили на продаж.

Будинок, збудований у 2012-му році, продають за 6,4 мільйона доларів. Він розташований на окраїні Лос-Анджелеса в районі Енсіно.

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Популярне місце для зйомок

Ріелтори компанії Dana & Jeff Estates, яка виставила нерухомість на продаж, розповідають, що в цьому будинку по суті ніколи дотепер ніхто не жив. Його використовували здебільшого у комерційних цілях для зйомок кіно чи реклами.

Окрім сцени з вечіркою у "Ла-Ла Ленд", на яку героїня Емми Стоун відправляється з подругами, цей особняк також можна помітити в таких серіалах, як "Морська поліція: Лос-Анджелес", "Американська сімейка" і "Гравці".

Будинок у Лос-Анджелесі, в якому знімали "Ла-Ла Ленд": дивіться відео

Цей будинок також фігуруватиме у картині Стівена Содерберга "Пральня" (The Laundromat), яка розкаже про групу журналістів, які займаються розслідуванням так званих Panama Papers. Фільм має вийти на екрани до кінця року.

Режисерів у цьому особняку на окраїні Лос-Анджелеса приваблює чимало вільного простору, створеного для відпочинку та розваг.

Будинок Ла Ла Ленд Лос Анджелес продаж
В особняку чимало відкритого простору//Фото: danaandjeffluxuryhomes.com

Завдяки панорамним розсувним вікнам інтер'єр перетікає в викладене вапняком патіо. Серед переваг помешкання – балкони, тераса на даху та багаторівневий басейн, в який вода, наче водоспад, стікає з однієї зі стін.

Загальна площа будинку 850 метрів квадратних. У ньому є 6 спалень, 9 ванних кімнат, кухня, про яку мріють шеф-кухарі, домашній кінотеатр і спа.

Найбільша спальня обладнана розкішним каміном, кутовим вікном на всю стіну, власним балконом та гардеробом.

Будинок з "Ла-Ла Ленду" виставили на продаж: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість
Джерело: 24 канал
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