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Букерівська премія 2020: які світові твори потрапили у шорт-лист

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Букерівська премія 2020: номінанти / unsplash.com

Журі Міжнародної Букерівської премії (International Booker Prize) назвали перелік із шести книжок, які претендують цього року на нагороду. Переможець премї отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Почесну винагороду за найкращий твір отримає перекладач та автор книги, між якими і поділять суму у 50 тисяч. Ті, хто не отримають головної нагороди, однаково будуть нагороджені, проте меншою сумою – по 1 тисячі фунтів стерлінгів. Нагородження Буківською премією традиційно відбудеться у Великій Британії. Журі конкурсу вже оприлюднили імена номінантів та їхні творчі доробки.

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Номінанти Букерівської премії 2020

  • Шокуфех Азар "Просвітлення Дерева Ренклод" (The Enlightenment of the Greengage Tree),
    переклад з фарсі, невідомий автор;
  • Габріела Кабезон Камара "Пригоди залізного Китаю" (The Adventures of China Iron), 
    переклад іспанською Іона Макінтіра й Фіони Макінтош, Іспанія/Аргентина;
  • Даніель Кельман "Тіль" (Tyll),
    переклад німецькою Росса Бенджаміна, Німеччина;
  • Фернанда Мельхор "Сезон ураганів" (Hurricane Season),
    переклад іспанською Софі Х’юз, Іспанія/Німеччина;
  • Йоко Огава "Поліція пам’яті" (The Memory Police),
    переклад японською Стівена Снайдера, Японія;
  • Маріці Лукас Ріневелд "Вечірній дискомфорт" (The Discomfort of Evening),
    переклад нідерландською Мішеля Хатчінсона, Данія/Нідерланди.

У 2019 році лауреаткою Міжнародної Букерівської премії стала письменниця Джокхо Алхарті з Оману. Вона перемогла з книгою "Небесні тіла" (Celestial Bodies), у якій йдеться про сімейні зв’язки та історію трьох оманських сестер.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини культури Новини LifeStyle LifeStyle Нагороди Література Книги
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