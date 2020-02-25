Букінгемський палац під реставрацією: ексклюзивні фото резиденції британських монархів

У мережі досить рідко з'являлися фото розкішних залів Букінгемського палацу, проте з нагоди масштабної реставрації королівська родина вирішила показати приміщення. Ремонт триватиме впродовж десяти років, а його вартість становить 369 мільйонів фунтів стерлінгів – майже 12 мільярдів гривень.

Сьогодні, 25 лютого, в інстаграм-сторіс офіційної сторінки королівської родини з'явилися ексклюзивні кадри Букінгемського палацу, який нараховує близько 775 кімнат. Представники британської монаршої родини вирішили показати будівлю зсередини під час старту глобальних ремонтних робіт.

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Впродовж наступних 10 років незмінна резиденція королеви Єлизавети ІІ буде перебувати під реконструкцією. У маєтку планують замінити електрозабезпечення, замінивши застарілу систему з використанням нових ощадливих технологій. Крім того, зміни стосуватимуться опалення та водопостачання, яке залишалося нерухомим впродовж останніх 70 років.

У мережі з'явилися кадри кількох офіційних залів та передпокою Букінгемського палацу. На них видно, що капітальний ремонт вже торкнувся історичної підлоги та вишуканого інтер'єру. Робітникам довелося звільнити приміщення від усіх меблів, предметів декору та коштовних мистецьких робіт, які рясно прикрашали королівську резиденцію.

Реставрація Букінгемського палацу вартуватиме монархам у 369 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить майже 12 мільярдів гривень. Варто наголосити, що зараз роботи тривають лише у східному крилі. Це дозволяє Її Величності продовжувати жити у палаці та навіть приймати поважних гостей. Проте, коли реконструкція торкнеться західної частини будівлі, королеві Єлизаветі ІІ доведеться шукати тимчасову резиденцію терміном на два роки.



Букінгемський палац під реставрацією / Screenshot / Instagram / @theroyalfamily



Букінгемський палац під реставрацією / Screenshot / Instagram / @theroyalfamily



Букінгемський палац під реставрацією / Screenshot / Instagram / @theroyalfamily