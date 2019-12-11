Букінгемський палац заборонив відомій дизайнерці використовувати фото Меган Маркл

1145 Читать новость на русском
Дженніфер Майєр і Меган Маркл / www.elle.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл знов потрапила до скандальних новин. Дизайнерка ювелірних прикрас Дженніфер Мейєр використовувала фото Меган Маркл для реклами у мережі. На це миттєво відреагував Букінгемський палац.

Як повідомляють інсайдери Page Six, ще за часів акторської кар'єри Меган Маркл дружила із дизайнеркою Дженніфер Мейєр. Дружина принца Гаррі часто одягала прикраси з колекцій її зіркової подруги, чим залюбки хизувалась власниця бренду на офіційній інстаграм-сторінці. 

Читайте також: У мережі опублікували ексклюзивне фото Меган Маркл, зроблене до весілля з Гаррі

Однак після королівського весілля Меган Маркл стала представницею Букінгемського палацу та повинна дотримуватись протокольних правил, про що наголосили помічники Єлизавети ІІ. Відтак рекламувати будь-яку продукцію герцогиня Сассекська не може. Представники королівської родини вже звернулись до американської дизайнерки з вимогою видалити всі світлини з мережі, особливо, з маленьким Арчі Гаррісоном. Дженніфер Мейєр відреагувала на повідомлення, забравши з інстаграм-сторінки всі кадри із Меган Маркл. 

Ми попросили Дженніфер Мейер видалити зображення, бо вони можуть нашкодити Меган і королівської сім'ї,
– розповів інсайдер. 

Окрім цього, представники палацу додали, що Дженніфер Мейєр порушила угоду про конфіденційність. Водночас інші джерела запевняють журналістів, що дизайнерка розпочала перемовини з представниками королівської родини. Наразі невідомом, яку альтернативу запропонує Букінгемському палацу Дженніфер Мейєр. 


Реклама зі сторінки Дженніфер Мейєр / People

Цікаво, що на сторінці ювелірного бренду красувалась не тільки Меган Маркл. Дизайнерка залюбки показувала голлівудських зірок у власних виробах. Зокрема, у блозі Дженніфер Мейєр можна побачити, Джессіку Альбу, Скарлетт Йоганссон, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Дженну Деван, Гейлі Бібер та інших знаменитих красунь. 

 

Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
сьогодні
17128
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:10 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 4012
сьогодні 11:45 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 22632
сьогодні 11:05 Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
Юліана Вінтюк 11419
сьогодні 08:40 Найпопулярніші країни 2019 року: рейтинг місць, які повинен відвідати кожен
Альона Захарова 1221
9 грудня 17:22 "Ножі наголо": головоломка з вбивством
Юлія Ліпенцева 853
Новини
Більше новин
Залиште відгук