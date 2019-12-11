Букінгемський палац заборонив відомій дизайнерці використовувати фото Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл знов потрапила до скандальних новин. Дизайнерка ювелірних прикрас Дженніфер Мейєр використовувала фото Меган Маркл для реклами у мережі. На це миттєво відреагував Букінгемський палац.

Як повідомляють інсайдери Page Six, ще за часів акторської кар'єри Меган Маркл дружила із дизайнеркою Дженніфер Мейєр. Дружина принца Гаррі часто одягала прикраси з колекцій її зіркової подруги, чим залюбки хизувалась власниця бренду на офіційній інстаграм-сторінці.

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Однак після королівського весілля Меган Маркл стала представницею Букінгемського палацу та повинна дотримуватись протокольних правил, про що наголосили помічники Єлизавети ІІ. Відтак рекламувати будь-яку продукцію герцогиня Сассекська не може. Представники королівської родини вже звернулись до американської дизайнерки з вимогою видалити всі світлини з мережі, особливо, з маленьким Арчі Гаррісоном. Дженніфер Мейєр відреагувала на повідомлення, забравши з інстаграм-сторінки всі кадри із Меган Маркл.

Ми попросили Дженніфер Мейер видалити зображення, бо вони можуть нашкодити Меган і королівської сім'ї,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, представники палацу додали, що Дженніфер Мейєр порушила угоду про конфіденційність. Водночас інші джерела запевняють журналістів, що дизайнерка розпочала перемовини з представниками королівської родини. Наразі невідомом, яку альтернативу запропонує Букінгемському палацу Дженніфер Мейєр.



Реклама зі сторінки Дженніфер Мейєр / People

Цікаво, що на сторінці ювелірного бренду красувалась не тільки Меган Маркл. Дизайнерка залюбки показувала голлівудських зірок у власних виробах. Зокрема, у блозі Дженніфер Мейєр можна побачити, Джессіку Альбу, Скарлетт Йоганссон, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Дженну Деван, Гейлі Бібер та інших знаменитих красунь.