Була божевільна паніка: Світлана Тарабарова розповіла про другу вагітність в період пандемії

Українська співачка Світлана Тарабарова вже у вересні 2020 року вдруге стане мамою. Зірка поділилась, що її друга вагітність протікає складніше, ніж перша, а пандемія коронавірусу в Україні також внесла свої корективи у її будні.

Про свою другу вагітність співачка Світлана Тарабарова повідомила в мережі 19 травня. Майже через два роки після народження першого сина Івана вона та її чоловік Олексій Бондар чекають на поповнення в сім'ї. В прямому ефірі з ведучими каналу "Україна" зірка розповіла, що вже знає стать малюка, але досі не визначилась з ім'ям, повідомляє "РБК-Україна".

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У нас проходять дебати з цього приводу. Ось з Іваном у нас не було ніяких варіантів – ми чекали його, ми про це мріяли 2 роки – ще до того, як я завагітніла. Ми знали, що у нас буде хлопчик на ім'я Іван. А зараз я активно кажу, що є одне ім'я, яке мені подобається, а ось чоловік пропонує пошукати інші варіанти,

– розповіла Тарабарова.

Окрім цього співачка поділилась, що друга вагітність для неї стала важчою, але вона однаково щаслива, що їхня сім'я згодом стане більшою: "Нюанси певні є – це важко, коли у тебе є маленька дитина і ти не можеш сказати: "Іван, мама зараз втомилася, мама хоче поспати". Адже він не розуміє – йому потрібна мама. Але ми про це мріяли. Ми щасливі, хоча і знаємо, що буде дуже важко, але налаштовані позитивно".

Як пандемія коронавірусу вплинула на другу вагітність?

Особливі труднощі випали на її другу вагітність через пандемію коронавірусу, яка шокувала весь світ навесні 2020 року. Зірка не очікувала такого розвитку подій, тому не знає, як будуть проходити її пологи у вересні.

Через карантин було дуже страшно в перший період. Тому що ти відповідаєш не тільки за себе, але і за організм. Була божевільна паніка – як лікуються вагітні – так, про всяк випадок. І потім я дізналася, що вагітні плюс-мінус легко переносять. Але я повністю дотримувалася карантину, ми дуже боялися і майже нікого не пускали додому. Зараз вже трошки відпустило нас усіх,

– додала Світлана.

Наразі артистка була в лікарні лише кілька раз, без потреби старається не їздити. На останні 2 УЗД вона їздила сама без чоловіка, тому що пускають на прийом лише матусь.