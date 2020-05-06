24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Була б в кабінеті психолога: Оля Цибульська вразила зізнанням про стосунки з Дзідзьо

-
Оля Цибульська шокувала зізнанням про знайомство з Дзідзьо
Оля Цибульська шокувала зізнанням про знайомство з Дзідзьо / Instagram / @cybulskaya

Чутки про роман українських співаків Олі Цибульської та Дзідзьо не вщухають з часів їхнього дуету. Артисти не приховують, що товаришують й поза сценою. Оля вирішила зізнатися, що саме зірковий колега повпливав на вибір її професії. Вона планувала здобути фах лікаря до знайомства з музикантом.

Зустріч Олі Цибульської з Дзідзьо відбулася на початку 2000-х. На той час дівчина закінчувала навчання у школі, а хлопець вже мав славу львівського музиканта. Його одразу ж підкорив вокал випускниці й саме він порадив Олі здобувати професійну освіту співачки. В інстаграм-профілі вона опублікувала зізнання про те, наскільки поворотними були ці слова товариша. 

До теми Як Оля Цибульська виглядала у дитинстві: кумедне фото

Як виявилося, Цибульська планувала їхати до Києва, проте мріяла про кардинально інший фах. Вона хотіла вступити на психологічний факультет. Дзідзьо вдалося переконати батьків майбутньої зірки і вона стала студенткою академії естрадного та циркового мистецтв. 

Може, якби не він, була б я не на сцені, а в кабінеті психолога. Лікарем, а не те що, ти подумала. Хоча, з нашими стосунками, крісло пацієнта теж не за горами, 
– іронічно пожартувала Оля Цибульська. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навіть не віриться!️⠀ ⠀ Ми з @dzidzio нещодавно впали в ностальгію і почали згадувати історію нашого знайомства І згадали, що, може, якби не він - була б я не на сцені, а в кабінеті психолога. Лікарем, а не те що, ти подумалаХоча, з нашими стосунками, крісло пацієнта теж не за горами️️️⠀ ⠀ Як думаєш, лікарем якої спеціалізації я могла б бути? Які проблеми я вирішувала б краще за всіх?⠀ ⠀ #whatif

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

У коментарях під дописом шанувальники вкотре висловили припущення, що пару поєднує значно більше, ніж спільна любов до музики і творчість. Вони зауважили, що Оля Цибульська ніколи не показувала свого чоловіка, а її 4-річний син Нестор вражає схожістю з Дзідзьо: "Олю, то Дзідзьо твій чоловік? Бо ти якось так інтригуєш весь час", "Синочок наче схожий на Дзідзьо", "Ви, напевно, пара". 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Дзідзьо Оля Цибульська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
сьогодні , 10:30 Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Журба
Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ
сьогодні , 10:15 Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ
Юлія Михайлова