Була б в кабінеті психолога: Оля Цибульська вразила зізнанням про стосунки з Дзідзьо

Чутки про роман українських співаків Олі Цибульської та Дзідзьо не вщухають з часів їхнього дуету. Артисти не приховують, що товаришують й поза сценою. Оля вирішила зізнатися, що саме зірковий колега повпливав на вибір її професії. Вона планувала здобути фах лікаря до знайомства з музикантом.

Зустріч Олі Цибульської з Дзідзьо відбулася на початку 2000-х. На той час дівчина закінчувала навчання у школі, а хлопець вже мав славу львівського музиканта. Його одразу ж підкорив вокал випускниці й саме він порадив Олі здобувати професійну освіту співачки. В інстаграм-профілі вона опублікувала зізнання про те, наскільки поворотними були ці слова товариша.

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Як виявилося, Цибульська планувала їхати до Києва, проте мріяла про кардинально інший фах. Вона хотіла вступити на психологічний факультет. Дзідзьо вдалося переконати батьків майбутньої зірки і вона стала студенткою академії естрадного та циркового мистецтв.

Може, якби не він, була б я не на сцені, а в кабінеті психолога. Лікарем, а не те що, ти подумала. Хоча, з нашими стосунками, крісло пацієнта теж не за горами,

– іронічно пожартувала Оля Цибульська.

У коментарях під дописом шанувальники вкотре висловили припущення, що пару поєднує значно більше, ніж спільна любов до музики і творчість. Вони зауважили, що Оля Цибульська ніколи не показувала свого чоловіка, а її 4-річний син Нестор вражає схожістю з Дзідзьо: "Олю, то Дзідзьо твій чоловік? Бо ти якось так інтригуєш весь час", "Синочок наче схожий на Дзідзьо", "Ви, напевно, пара".