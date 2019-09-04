Були службові романи, – Віктор Павлік шокував заявою про численні зради

Український співак Віктор Павлік не припиняє шокувати деталями роману з 25-річною Катериною Реп'яховою. Артист у спілкуванні з журналістами зізнався, що насправді його теперішня обраниця не була першою дівчиною, з якою він крутив роман.

Відвертим зізнанням Віктор Павлік приголомшив у програмі "Життя відомих людей". За словами артиста, спершу з Катериною Реп'яховою він спілкувався, після чого почав таємно зустрічатись. Тільки коли дівчина стала його концертним директором, артист закохався в неї.

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Одразу завершити 25-річний шлюб Віктор Павлік не міг: його молодший син Павло боровся з раком. Тому співак чи не одразу дав Катерині зрозуміти, що не планує покидати дружину.

"На початку я сказав Каті: "Вибач, але в мене є дружина. Сім’ю не покину", – пригадав Віктор Павлік.

Проте така заява аж ніяк не вплинула на стосунки з Катериною Реп'яховою. Згодом Віктор Павлік розповів дружині Ларисі, що їхні почуття охололи, а у нього є нова кохана. Водночас співак не приховував, що Катерина була не єдиною, з ким він зраджував дружині. Імена 53-річний ловелас вирішив не називати, однак зазначив, що мав службові романи.

Між Ларисою і Катею у мене по житті були романи, такі, в легшій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина... Лариса мені казала: "Як так, як ти нас так зраджуєш... Я кажу: "Ну отак, Ларисо, ну… Покохав я Катю, мені з нею добре,

– відверто зізнався артист.

Пара пригадала, що Лариса не прагнула боротись за чоловіка, тому просто відпустила його до коханки. Водночас сама Катерина Реп'яхова не відчуває вини за те, що спричинила розлучення зіркового подружжя.

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"Вона написала, що перехідний прапор передає в мої руки. Тобто вона не боролася, сказала: "Як добре, що ви є, і взагалі забирайте"... Я би у неї пробачення не просила, бо якщо чоловік йде, то винні обидвоє. Своєї вини не відчуваю. За своє щастя потрібно боротись", – заявила Катерина Реп'яхова.

Дивіться інтерв'ю з Віктором Павліком та Катериною Реп'яховою: відео

Що відомо про роман Віктора Павліка?Вперше українські ЗМІ заговорили про роман Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової. Тоді співак підтвердив чутки, що розлучається з дружиною Ларисою та вже кілька років живе з 25-річною дівчиною.



Ще у 2016-му Катерина отримала у подарунок від співака каблучку. Однак, як переконує пара, до вівтаря вони ще не планують йти. Обраниця Віктора Павліка має хороші стосунки з його дітьми та не має наміру народжувати поки своїх нащадків.