24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Було дійсно складно, – Джамала пригадала провокації від російських журналістів на Євробаченні

314 Читать новость на русском
Джамала розповіла про провокації від російських журналістів / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала перед Національним відбором Євробачення-2020 вирішила пригадати свій виступ на конкурсі. Зокрема, артистка не приховує, що було досить складно перебувати за лаштунками шоу, оскільки всюди на неї чекали провокації від російських ЗМІ.

У програмі "Світське життя" Джамала відверто заявила, що 2016 рік був не зовсім вдалий для участі України в конкурсі. Тоді агресивна політика РФ була в розпалі, відтак артистка опинилась під прицілом російських ЗМІ, які намагались взяти в неї інтерв'ю. 

Читайте також: Як українські зірки відповідали на питання "Чий Крим?": цікава підбірка

"Моя країна була у вогні. Не найкращий, напевно, був час їхати. Мені було складно витримати це випробування, бо за лаштунками усі дуже провокували", – розповіла Джамала. 

Окрім цього, пісня української співаки "1944" також привертала увагу журналістів завдяки історії про примусове виселення кримських татар з півострова. Тому часто перемогу Джамали називали політичною. Навіть під час сніданку на учасницю Євробачення-2016 очікували репортери, які прагнули взяти ексклюзивний коментар про ставлення до війни та агресивної політики Росії. Не реагувати на всі провокації, як переконує Джамала, було дуже складно. 

Це було постійно, навіть під час сніданку. Канал "Россия" ходив за мною, я з вівсянкою, а вони з мікрофоном. Було дійсно складно. Я пам’ятаю, що у мене одна думка в голові: "Я маю перемогти". Я налаштувала себе так, що просто не мала права програти, не мала права повернутися без перемоги, все,
– поділилась Джамала. 

Дивіться повне інтерв'ю з Джамалою: відео 

Однак будь-які перипетії не повпливали на виступ Джамали. Артистка тріумфально вийшла на сцену та чуттєво виконала композицію "1944". Супроводжував її виступ символічний малюнок дерева, який з'явився в кульмінаційний момент пісні. Таким чином Джамала показала спорідненість з предками та їхній біль від подій в далекому 1944 та сьогоденні. 

Емоційний виступ допоміг співачці стати другою представницею Євробачення, яка привезла до України головний кубок шоу. У фінальній боротьбі вона, за іронією долі, стикнулась з росіянином Сергієм Лазарєвим, який у 2016 році став срібним призером шоу. Після цього упродовж кількох років Джамала була суддею національного відбору конкурсу. Однак чи займе вона крісло журі у 2020-му – наразі невідомо.

Дивіться відео виступу Джамали на Євробаченні-2016

 

5 ідей для новорічного декору кімнати в 2020 році: фото
сьогодні
13908
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення Джамала
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:03 Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
Квітослава Туз 30074
сьогодні 10:15 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 40014
сьогодні 09:25 Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
Яніна Ткачук 4721
28 грудня 20:49 10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
Марта Вересюк 1561
28 грудня 19:39 Джону Ледженду – 41: топ-5 пісень популярного виконавця
Анастасія Манюхіна 548
Новини
Більше новин
Залиште відгук