Було дійсно складно, – Джамала пригадала провокації від російських журналістів на Євробаченні

Українська співачка Джамала перед Національним відбором Євробачення-2020 вирішила пригадати свій виступ на конкурсі. Зокрема, артистка не приховує, що було досить складно перебувати за лаштунками шоу, оскільки всюди на неї чекали провокації від російських ЗМІ.

У програмі "Світське життя" Джамала відверто заявила, що 2016 рік був не зовсім вдалий для участі України в конкурсі. Тоді агресивна політика РФ була в розпалі, відтак артистка опинилась під прицілом російських ЗМІ, які намагались взяти в неї інтерв'ю.

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"Моя країна була у вогні. Не найкращий, напевно, був час їхати. Мені було складно витримати це випробування, бо за лаштунками усі дуже провокували", – розповіла Джамала.

Окрім цього, пісня української співаки "1944" також привертала увагу журналістів завдяки історії про примусове виселення кримських татар з півострова. Тому часто перемогу Джамали називали політичною. Навіть під час сніданку на учасницю Євробачення-2016 очікували репортери, які прагнули взяти ексклюзивний коментар про ставлення до війни та агресивної політики Росії. Не реагувати на всі провокації, як переконує Джамала, було дуже складно.

Це було постійно, навіть під час сніданку. Канал "Россия" ходив за мною, я з вівсянкою, а вони з мікрофоном. Було дійсно складно. Я пам’ятаю, що у мене одна думка в голові: "Я маю перемогти". Я налаштувала себе так, що просто не мала права програти, не мала права повернутися без перемоги, все,

– поділилась Джамала.

Дивіться повне інтерв'ю з Джамалою: відео

Однак будь-які перипетії не повпливали на виступ Джамали. Артистка тріумфально вийшла на сцену та чуттєво виконала композицію "1944". Супроводжував її виступ символічний малюнок дерева, який з'явився в кульмінаційний момент пісні. Таким чином Джамала показала спорідненість з предками та їхній біль від подій в далекому 1944 та сьогоденні.

Емоційний виступ допоміг співачці стати другою представницею Євробачення, яка привезла до України головний кубок шоу. У фінальній боротьбі вона, за іронією долі, стикнулась з росіянином Сергієм Лазарєвим, який у 2016 році став срібним призером шоу. Після цього упродовж кількох років Джамала була суддею національного відбору конкурсу. Однак чи займе вона крісло журі у 2020-му – наразі невідомо.

Дивіться відео виступу Джамали на Євробаченні-2016