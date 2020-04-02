Було нелегко прийняти, – майбутня теща Віктора Павліка вперше прокоментувала роман доньки

Про особисте життя 54-річного співака Віктора Павліка не припиняють говорити ані в ЗМІ, ані в мережі. Його обраницею стала 25-річна Катерина Реп'яхова, яка працює концертним директором артиста. Такі стосунки вперше прокоментувала мама дівчини.

Днями Катерина Реп'яхова опублікувала у мережі допис, в якому підтримала усіх жінок, які мають велику різницю у віці з коханим. Дівчина зазначила, що своїм прикладом хоче показати: усе в житті можливо. Тому наречена Віктора Павліка порадила всім слухати своє серце та не потурати суспільній думці. Водночас Катерина Реп'яхова зізналась, що мала велику підтримку від своєї мами, тому не боялась зізнатись про роман з артистом.

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"Моя історія змушує повірити в те, що в цьому світі можливо все. Мені пощастило, моя мама завжди мене розуміла, підтримувала і я ніколи не думала про те, як їй все це розповісти. Бог мене нагородив найкращою мамою в світі. Але не всім так пощастило, життя складна штука, напхана стереотипами", – написала Катерина Реп'яхова.

Саме під цим дописом з'явився перший коментар майбутньої тещі Віктора Павліка. Лариса Реп'яхова зізналась, що було нелегко прийняти вибір своєї доньки, однак вона все ж це зробила і підтримала дівчину.

Скажу чесно, мені не так вже й легко було прийняти твій вибір, але любов до тебе і твоє щастя переважило всі сумніви. Найкраща дочка у світі,

– написала вона.

Що відомо про роман Віктора Павліка?Більше двох років Віктор Павлік приховував роман з 25-річною прихильницею і його концертним директором Катериною Реп'яховою. Пара підтвердила це тільки тоді, коли у ЗМІ просочилась інформація про їхні стосунки. За словами дівчини, обручку від Віктора Павліка вона отримала ще у 2016 році, однак тільки тепер готується до весілля.



Катерина Реп'яхова не приховувала: не всі її родичі були в захваті від її роману з Віктором Павліком. Були побоювання, що артист не захоче розривати шлюб з дружиною Ларисою. Наразі пара готується до весілля.