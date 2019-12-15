Було про що помовчати, – Ахтем Сеітаблаєв розповів про зустріч з мамою

Український актор та режисер кримськотатарського походження став головним героєм драматичної стрічки "Додому". Зйомки, які проходили у селі Стрілкове на Арабатській стрілці, дали йому змогу побачитися з мамою. Ця зустріч стала першою впродовж чотирьох років. Після мовчанки та сліз тривала зворушлива сімейна розмова.

Виснажливі графіки акторів та тривалі зйомки в різних куточках України не завжди стають на заваді тісним родинним стосункам. Сценічний майданчик поблизу умовного кордону з окупованим Кримом дозволив режисеру Ахтему Сеітаблаєву побачитися з матір'ю. У розмові з Катериною Осадчею, він зізнався, що ця зустріч стала першою за непрості чотири роки.

Читайте також: Джамала назвала три фільми, які її найбільше вразили: вам сподобається

Племінник Ахтема Сеітаблаєва привіз маму знаменитого актора на зйомки. Це стало неабиякою мотивацією для роботи над складним проєктом фільму "Додому".

Ми були поруч два дні. Спочатку багато мовчали, бо було про що, мама плакала… Потім ми багато розмовляли: хто виріс, хто народився, бо у нас доволі великий рід, більше тисячі людей,

– поділився режисер.

Чудову нагоду зустрітися з 80-річною бабусею мали й двоє дітей актора.



Ахтем Сеітаблаєв / Facebook / Ахтем Сеітаблаєв

На запитання про те, чи не хочуть його батьки переїхати до Києва, Ахтем Сеітаблаєв відповів, що неодноразово пропонував їм перебратися до столиці, проте відповідь рідних лишається незмінною впродовж багатьох років: "Хай виїжджають вони!".

Нагадаємо, 7 листопада в Україні відбулась довгоочікувана прем'єра фільму "Додому" (Evge) режисера Нарімана Алієва. Кінострічка прикувала увагу тисяч кіноманів, адже саме вона побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" ("Найкращий фільм іноземною мовою") на церемонії нагородження премії Оскар 2020.

Фільм "Додому": дивіться трейлер