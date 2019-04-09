Було страшно, – Ірина Федишин під час відпочинку потрапила у піщану бурю

Українська співачка Ірина Федишин вирушила на відпочинок до Єгипту. Під час курортної мандрівки співачка потрапила у піщану бурю.

Відповідною новиною артистка поділилась на офіційній сторінці в Instagram. За словами Ірини Федишин, раптово курортне містечко охопив шквальний вітер, який здійняв у повітря пісок. На відео, яке співачка опублікувала у мережі, видно, як пальми нахиляються від сильних поривів вітру. Сама ж Ірина Федишин у синьому суцільному купальнику показала прихильникам бурю та втекла до готельного номера.

Читайте також: Я сильна жінка і артист – це діагноз, – Катерина Бужинська розповіла про свою госпіталізацію

Друзі, у Єгипті зараз піщана буря. Такий сильний вітер. Реально страшно, багато піску літає у повітрі, який просто потрапляє в очі, в обличчя. Всі втікають,

– розповіла на камеру Ірина Федишин.

Зірка поділилась, що стихія вирувала недовго. Після бурі Ірина Федишин зняла ролик, в якому показала її наслідки. Вітер був настільки сильним, що зніс лежаки та крісло рятувальника.

Згідно із фото, Ірина Федишин відправилась на відпочинок разом зі своїм чоловіком та двома синами. Мабуть, Віталій Човник був автором ролика своєї зіркової дружини.