Було страшно, – Ірина Федишин під час відпочинку потрапила у піщану бурю

444 Читать новость на русском
Ірина Федишин потрапила у піщану бурю в Єгипті
Ірина Федишин потрапила у піщану бурю в Єгипті / Instagram / @irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин вирушила на відпочинок до Єгипту. Під час курортної мандрівки співачка потрапила у піщану бурю.

Відповідною новиною артистка поділилась на офіційній сторінці в Instagram. За словами Ірини Федишин, раптово курортне містечко охопив шквальний вітер, який здійняв у повітря пісок. На відео, яке співачка опублікувала у мережі, видно, як пальми нахиляються від сильних поривів вітру. Сама ж Ірина Федишин у синьому суцільному купальнику показала прихильникам бурю та втекла до готельного номера. 

Читайте також: Я сильна жінка і артист – це діагноз, – Катерина Бужинська розповіла про свою госпіталізацію

Друзі, у Єгипті зараз піщана буря. Такий сильний вітер. Реально страшно, багато піску літає у повітрі, який просто потрапляє в очі, в обличчя. Всі втікають,
– розповіла на камеру Ірина Федишин. 

Зірка поділилась, що стихія вирувала недовго. Після бурі Ірина Федишин зняла ролик, в якому показала її наслідки. Вітер був настільки сильним, що зніс лежаки та крісло рятувальника. 

Згідно із фото, Ірина Федишин відправилась на відпочинок разом зі своїм чоловіком та двома синами. Мабуть, Віталій Човник був автором ролика своєї зіркової дружини. 

 

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
26637
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Відпочинок Єгипет
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 квітня 19:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
16733
Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
8 квітня 18:15 Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
4847
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
8 квітня 12:51 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
17120
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
8 квітня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 8568
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 квітня 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 9997
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук