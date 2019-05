Було зовсім не до музики, – співак Стас Шурінс відверто розповів, чому взяв творчу паузу

Латвійський співак Стас Шурінс, який виграв вокальний проект "Фабрика зірок-3", повертається на велику сцену. Артист вирішив відверто розповісти, чому він змушений був взяти творчу паузу та як вона повпливала на його життя.

В інтерв'ю журналу Viva Стас Шурінс поділився, що під час творчої паузи він перебував у Німеччині. Там артист віддав чимало сил на облаштування помешкання, де й оселилась його сім'я. Водночас композитор писав пісні, які увійдуть до його нового альбому.

"Ці кілька років в Німеччині я займався підготовкою нового альбому, а заодно облаштовував свій побут. Я робив ремонт, оформляв сад, обживався після переїзду, адаптувався до іншого менталітету. Писав пісні іншим артистам, щоб забезпечити свою сім'ю", – розповів Стас Шурінс.

Окрім цього, артист назвав й іншу причину, яка змусила його зробити перерву у творчості. За словами Стаса Шурінса, його дружина мала проблеми зі здоров'ям, тому на час реабілітації він вирішив присвятити весь час їй.

Моїй дружині була потрібна тривала реабілітація через серйозні проблеми зі здоров'ям, власне, це теж послужило причиною моєї творчої паузи, оскільки в той період було зовсім не до музики. Зараз я готовий до повернення, я сумую за Україною, за своїми прихильниками, тому буду радий, якщо ми знову частіше зустрічатимемося на концертах,

– додав він.

Наразі Стас Шурінс презентував дебютну пісню із нового альбому. Трек "You Can Be" має мотиваційний зміст, адже саме його артист і композитор присвятив усім паралімпійцям та людям, які щодня стикаються з життєвими труднощами і вчаться з ними боротися.

"Ця пісня для мене особлива. Вона життєствердна, вона про те, що необхідно боротися за свої мрії, ідеї, за життя в цілому. Я сподіваюся, що пісня сподобається слухачам", – додав Стас Шурінс.

Слухайте нову пісню Стаса Шурінса "You Can Be": аудіо