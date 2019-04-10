Булочки з маком: простий рецепт приготування

Запашні булочки з маком полюбляють всі: і дорослі, і малі. Когось вони повертають у шкільні роки через свій смак, а діти просто шаленіють від них, адже це – солодке задоволення.

Тісто на булочки Інгредієнти для опари:

– 200 мл молока;

– 200 грам борошна;

– 15 грам свіжих дріжджів;

– 10 грам цукру 1. Борошно змішуємо із дріжджами, розтираючи їх руками. 2. Додаємо цукор та тепле молоко. 3. Перемішуємо всі інгредіенти та накриваємо рушником. 4. Щоб опара (рідке тісто) підійшла, ставимо її на годину у тепле місце без протягів. Читайте також: Рецепт домашнього сиру фета Інгредієнти для тіста на булочки:

– опара;

– 400 грам борошна;

– 150 мл води;

– 50 грам цукру;

– 30 мл соняшникової олії;

– 2 грами солі 5. З'єднуємо борошно та цукор. 6. Додаємо сіль, воду та олію – ретельно перемішуємо. 7. Опару додаємо вже наприкінці до тіста. 8. Замішуємо тісто 15 хвилин, доки воно не перестане липнути до рук. 9. Для другого підйому тіста накриваєм його рушником та залишаємо на годину в теплому місці. Рецепт булочок з маком Як приготувати начинку для булочок Інгредієнти для начинки:

– 200 грам маку;

– 100 грам родзинок;

– 30 грам білка;

– 150 грам цукру 1. Запарюємо кип'ятком мак на 15-20 хвилин. 2. Замочуємо в теплій воді родзинки. 3. Проціджуємо мак та родзинки від зайвої води. 4. З'єднуємо білок з маком та родзвинками. 5. Ретельно перемішуємо з цукром до однорідної маси. Читайте також: Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу Випікаємо булочки з маком 1. Тонко розкачуємо тісто. 2. Викладаємо макову начинку за допомогою силіконової лопатки на всю площину тіста. 3. Скручуємо у рулет, ретельно прищіпаючи краї. 4. Розрізаємо гострим ножем рулет на однакові кусочки. 5. Викладаємо на деко, вкрите пергаментом, дотримуючись відстані між булочками. 6. Змащуємо булочки жовтком з водою. 7. Випікаємо булочки з маком 50 хвилин при температурі 170 градусів. Смачного! Автор фото: Богданна Рибак