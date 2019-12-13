"Бумбокс" презентував другу частину альбому "Таємний Код: Рубікон": в чому його особливість

У п'ятницю 13-го популярний український гурт "Бумбокс" презентував довгоочікувану другу частину альбому "Таємний Код: Рубікон". Платівка привернула чималу увагу меломанів, адже досі заключні треки не публікувались у мережі.

Як відомо, до першої частини студійного альбому "Бумбокс" увійшли пісні "Тримай мене", "Безодня", "Твiй на 100%", "ДШ", "Ангела", "Побачимось", які здобули шалену популярність у мережі. Особливу увагу привернули дуетні пісні гурту з Тіною Кароль та The Gitas. Тому меломани ще з вересня очікували на другу частину платівки, яка увібрала 5 нових пісень, досі не виданих "Бумбоксом".

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Цікавість до творчості колектив підігрів і гучними гастролями, які завершились 30 листопада. Меломани насолоджувались новими треками "Бумбоксу" та вже знаними хітами. Одразу після турне колектив спільно з режисером Стасом Гуренком створив кліп на пісні "Твій номер / Плющ", які випустили в якості лід-синглу. 13 грудня меломани нарешті почули довгоочікувані композиції у виконанні популярних музикантів та соліста Андрія Хливнюка.



Андрій Хливнюк – соліст гурту "Бумбокс" / Пресслужба

Чим особливий "Таємний Код: Рубікон. Частина 2": відповідь Андрія Хливнюка

1. "Малюнки на стінах". Це дуже цікава історія, бо пісня одразу ж після написання почала жити своїм життям. Пісня, яку я виконую на прохання своїх друзів вже задовго до виходу платівки просто під гітару в Одесі, у Львові, у Харкові. Пісня, котру попросив для виходу на ринг один із наших чемпіонів. Пісня, яка чотири місяці тому врятувала мене від серйозного емоційного стрибка. "Малюнки на стінах" – це не тільки про мене, не тільки про перемоги. Це про римське "пам’ятай про смерть" у сенсі люби життя.

2. "Твій номер". Пісні "Твій номер" і "Плющ" ми вчора екранізували разом, як одну велику роботу. Як на мене "Твій номер" – це найсвітліша пісня на цій платівці. Не те, що я вважаю всі інші темними, я їх всі люблю. Але у ній є щось таке, що змусило мене грати її на концертах ще до того, як друга частина з’явилася, і ця пісня вже стала хітом у першій частині туру. Люди, не знаючи її, під кінець її співали. Люди, які їздили за нами в турне, а це достатня кількість людей, котрі приїздили від концерту до концерту, деякі навіть із-за кордону приїжджали. Я всім їм вдячний, всі ці люди співали цю пісню і просили, аби ми виконували її. Це пісня про те, як у сірі будні в людей інколи стаються зустрічі, які надають їм крила краще ніж енергетичні напої, або нові машини, або успіх на роботі. Це пісня про кохання.

3. "Рубікон". Пісня, котра стала частиною назви платівки "Таємний Код. Рубікон". Перша частина була названа словами із пісні "Твій на 100 %", а друга частина "Рубікон" завдячує цій російськомовній пісні. Ви собі як хочете, а я вважаю її і подарунком, і діалогом із тими, кого я, сподіваюся лише на якийсь час, а не назавжди, втратив по той бік лінії фронту. Це "Рубікон" і це Бумбокс.

4. "Впало небо". Це класична бумбоксівська балада. Якщо у вас розбите серце, вона вам його полікує. Для того і від того написана. У ній ми використали бек-вокали, не мої, що є незвичним для Бумбоксу, ледь не вперше це відбулося. Там разом грають і діджей, і барабанщик, і від цього, на мій погляд, складається дуже цікава атмосфера. Ми будемо грати її ще багато років, тому наберіться терпіння. А дівчатам, які слухають таку музику, як Бумбокс, скажу: "Вибачте, я не хотів, щоб ви плакали".

5. "Плющ". Робоча назва пісні була "Леся". Вона на вірш Лесі Українки "Плющ". Це, окрім низького уклону класиці української літератури, ще й робота, котра врятувала мене від пірнання в глибоку депресію. Іноді у всіх в житті відбуваються втрати і цей вірш про одну із таких втрат. Я не дослідник творчості Лесі Українки, я не знаю, хоча слід поцікавитися і я це обов’язково зроблю, яку саме втрату мала на увазі поетеса: фізичну чи просто втрату кохання, однак тепер це як есенція, як ліки від таких втрат. Я написав цю пісню легко і хотів, щоб вона стала саундтреком українського фільму, що так і називається “Леся”. Я дуже хочу, щоб це кіно вийшло у світ. Я вірю, що цій стрічці бути. Ця пісня – це класична для Бумбокса балада для кіно. Це акустика і струнні інструменти. Якщо ви любите таку музику, то нехай це буде для вас сюрпризом і подарунком.

6. Abrásame feat The Gitas (spanish version). Іспанська версія пісні “Тримай мене”. Ми записали її разом із Сашею Чемеровим і The Gitas. Так сталося, що в нього в групі є носії іспанської мови і в нас був режисер дубляжу. Це був фантастичний досвід, пісня отримала зовсім інше забарвлення. На цьому прикладі ви зрозумієте, як мова може вплинути на музичний твір, не зважаючи на те, що там ні слова ні музика не змінилися.

7. "Твій номер" акустична версія. Акустична версія цієї пісні, бо я її дуже люблю. Це такий світлий промінь платівки, що стала останнім акордом для диска і тепер ми маємо готову для прослуховування подвійну платівку гурту Бумбокс зразка 2019-го року "Таємний Код: Рубікон".

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