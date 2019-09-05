Бумбокс презентував російськомовну пісню "ДШ": відео

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Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / Instagram / @boomboxfamily

Відомий український гурт "Бумбокс" випустив нову пісню вперше за три роки російською мовою, під назвою "ДШ". Композиція стала четвертою з подвійного альбому гурту "Таємний код: Рубікон".

Пісня записана новим складом "Бумбоксу", який розпочинає тур 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії гурту. 

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Альбом "Таємний код: Рубікон" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде понад 11 пісень, чотири з яких – "Безодня", "Тримай мене", "Твій на 100%" і "ДШ".

"ДШ" – пісня російською мовою, написана минулої осені, а записана протягом зими. Повністю зроблена у місті Києві. Єдине, її мастеринг, як і інших всіх пісень альбому, робився у США. Пісня записана новим складом "Бумбоксу"
– розповів фронтмен гурту Андрій Хливнюк. 

Цікаво, що альбом буде доступний на касетах, подвійному вінілі та CD-версії "фан-пак",

Бумбокс – "ДШ": слухайте пісню

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Бумбокс
Джерело: LifeStyle 24
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