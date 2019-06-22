"Бумбокс" вирушає у наймасштабніший тур Україною: дати концертів
Український гурт "Бумбокс" анонсував тур "Таємний код: Рубікон". Під час своїх концертів у 16-ти містах України музиканти представлять альбом, який був записаний в Україні, Франції та США.
Альбом "Таємний код: Рубікон" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде понад 11 пісень. Три з яких – "Безодня" з Тіною Кароль, "Тримай мене" з гуртом The Gitas і "Твій на 100%".
Читайте також: Кліп вийшов еротичним, – Тіна Кароль зробила зізнання про дует з лідером "Бумбоксу"
Реліз альбому у вересні, тур розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.
Бумбокс / Прес-служба
Розклад концертів гурту Бумбокс
Рівне – 19 вересня, МБК
Ковель – 20 вересня, ПК ім Шевченко
Чернігів – 28 вересня, Літній Театр
Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів
Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик
Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія
Кременчук – 25 жовтня, МПК
Запоріжжя – 26 жовтня, Палац Спорту Юність
Читайте також: Нова басистка та відомі хіти: як минув великий концерт "Бумбокс" у Києві
Київ – 9 листопада, Палац Спорту
Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське
Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ
Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац
Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena
Харків – 27 листопада, Палац Спорту
Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила
Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ