"Бумбокс" вирушає у наймасштабніший тур Україною: дати концертів

Український гурт "Бумбокс" анонсував тур "Таємний код: Рубікон". Під час своїх концертів у 16-ти містах України музиканти представлять альбом, який був записаний в Україні, Франції та США.

Альбом "Таємний код: Рубікон" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде понад 11 пісень. Три з яких – "Безодня" з Тіною Кароль, "Тримай мене" з гуртом The Gitas і "Твій на 100%".

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Реліз альбому у вересні, тур розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.



Бумбокс / Прес-служба

Розклад концертів гурту Бумбокс

Рівне – 19 вересня, МБК

Ковель – 20 вересня, ПК ім Шевченко

Чернігів – 28 вересня, Літній Театр

Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів

Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик

Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія

Кременчук – 25 жовтня, МПК

Запоріжжя – 26 жовтня, Палац Спорту Юність

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Київ – 9 листопада, Палац Спорту

Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське

Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ

Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац

Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena

Харків – 27 листопада, Палац Спорту

Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила

Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ