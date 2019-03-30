"Бумбокс" вперше вирушає в тур Україною з програмою "Трійка"

Цієї весни український гурт "Бумбокс" вперше поїде містами України з концертною програмою "Трійка". Раніше почути її можна було лише в Києві, однак колектив одноголосно вирішив поїхати в тур і співати для жителів інших міст.

В концертну програму "Трійка" входять пісні перших трьох альбомів гурту "Бумбокс". Серед них збірка "Меломанія", "Family Бізнес" і сама "III". Перші концерти відбудуться вже в травні та червні 2019 року.

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Як стверджує колектив, "Трійка" – це приємні спогади про попередні солдаути і щасливі сльози фанатів, а також вимогти вийти на сцену і заспівати "на біс" улюбленого "Бобіка" ще раз і згадати "Ким ми були".



Концерт гурту "Бумбокс" у Києві / Прес-служба

Гурт "Бумбокс" дали два концерти з оновленою програмою у Києві, але шанувальникам їх виявилося замало. Тому вони прийняли рішення вже цієї весни відвідати декілька міст України.

"Бумбокс" зіграє в таких містах України:

19 травня – Львів, Malevich concert arena;

25 травня – Дніпро, Літній театр;

26 травня – Харків, Арт завод Механіка;

28 червня – Одеса, Зелений театр.



Концерт гурту "Бумбокс" у Києві / Прес-служба