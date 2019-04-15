Бунтарство та еротика 70-х: провокаційний проект знаменитого фотографа (18+)

Один з найбільш ексцентричних та сміливих фотографів минулого століття голландець Жерар Петрус Фіерет не боявся порушувати правила пристойності та бунтувати. Його роботи насичені еротикою та непокорою усталеним правилам суспільства.

За камеру Фіерет взявся у 60-х і опановував її самотужки. Спочатку фотаграфував все, що трапиться на очі – людей, тварин, вулиці, самого себе. Пізніше знайшов свою пристрасть – він мав особливий інтерес до естетики жіночого тіла у кадрах, пише Cameralabs.

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"Моя мета у фотографії – анархія. В умовах консервативного суспільства мої роботи виглядають агресивними. Вони відображають здорову пристрасть до життя", – говорив Фіерет.



Автопортрет Жерара Фіерета

І хоч його роботи монохромні, справді – життя їм аж ніяк не бракує. Часом вони без фокусу або навпаки із дуже чітким зображенням об'єкту, із розмитим зображенням, бо Фіерет його збільшував, на старом папері, може ще й пропаленому або брудному від пташиного посліду. Але так він шукав свою реальність.



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета

До речі, постійного дому у фотографа не було. Від ночей він очікував всього, що міг принести випадок – притулок, студія, вулиця, квартира знайомих. Тож не тільки роботи Фіерета були екстремальними, але й умови його життя.



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета

Фотографії митця, який помер 10 років тому, виставляють у музеях по всьому світу, зокрема у нідерландському Rijksstudio. А кожну світлину Фіерета пускають з молотка за 10 тисяч доларів.



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета



Фотографія Жерара Фіерета

Роботи Жерара Фіерета (18+): дивіться фото

Всі фото – Rijksstudio.