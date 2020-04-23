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Burberry презентували екоколекцію одягу з перероблених матеріалів: фото

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Унікальна екоколекція від Burberry / Колаж 24 каналу

Британський виробник одягу, аксесуарів та парфумів Burberry створив екологічну колекцію до Дня Землі, 22 квітня. Колекція ReBurberry Edit складається з 26 предметів одягу й аксесуарів, які дизайнери створили з перероблених рибальських сіток, обрізків тканини й пластику.

Про це британська компанія повідомила у блозі на своєму офіційному сайті.

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Дизайнери створили 26 елементів гардеробу з мінімальною шкодою для навколишнього середовища. Зокрема, до колекції увійшли плащі, парки й накидки, виготовлені з econyl — переробленого нейлону, який утворили з рибальських сіток, обрізків тканини й промислового пластику.

Також виробники презентували сонцезахисні окуляри, оправи в яких виготовлені з новітнього матеріалу – ацетату на біооснові.


Унікальні екоокуляри / Колаж 24 каналу

Крім цього, компанія Burberry запроваджує нове екомаркування одягу. Відтепер покупці знатимуть про всі компоненти й склад речовин, з яких створили продукцію.

Burberry втілюють глобальний план – відмовитися від використання пластику у своїй продукції та упаковці до 2025 року.


Колекцію створено з винятково екологічних матеріалів / Колаж 24 каналу

 

Автор: Марина Васильєва
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Екологія Велика Британія Мода
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