Burberry презентували екоколекцію одягу з перероблених матеріалів: фото
Британський виробник одягу, аксесуарів та парфумів Burberry створив екологічну колекцію до Дня Землі, 22 квітня. Колекція ReBurberry Edit складається з 26 предметів одягу й аксесуарів, які дизайнери створили з перероблених рибальських сіток, обрізків тканини й пластику.
Про це британська компанія повідомила у блозі на своєму офіційному сайті.
Цікаво У рожевому жакеті та стильному капелюсі: Катерина Осадча підкорила мережу новим образом
Дизайнери створили 26 елементів гардеробу з мінімальною шкодою для навколишнього середовища. Зокрема, до колекції увійшли плащі, парки й накидки, виготовлені з econyl — переробленого нейлону, який утворили з рибальських сіток, обрізків тканини й промислового пластику.
Також виробники презентували сонцезахисні окуляри, оправи в яких виготовлені з новітнього матеріалу – ацетату на біооснові.
Унікальні екоокуляри / Колаж 24 каналу
Крім цього, компанія Burberry запроваджує нове екомаркування одягу. Відтепер покупці знатимуть про всі компоненти й склад речовин, з яких створили продукцію.
Burberry втілюють глобальний план – відмовитися від використання пластику у своїй продукції та упаковці до 2025 року.
Колекцію створено з винятково екологічних матеріалів / Колаж 24 каналу
Читайте також
-
День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природусьогодні , 15:55
-
23 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Джулія Робертс розлучається з чоловіком після 18 років шлюбу, – ЗМІсьогодні , 13:10
-
Маша Єфросиніна показала стильні домашні образи на кожен день тижня: відеосьогодні , 11:42
-
Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"сьогодні , 11:25
-
Настя Каменських поділилася секретами міцних стосунківсьогодні , 10:25