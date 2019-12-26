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Бурмака, брати Капранови та інші побували на прем'єрі "Пекельної Хоругви": відгуки знаменитостей

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"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": відгуки / Facebook @Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Днями у Києві відбувся допрем'єрний показ української комедії "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Оцінити козацький фільм, в основу якого лягла казка Сашка Лірника, прийшло чимало українських знаменитостей. Які враження від переглянутого фільму – читайте далі на LifeStyle 24.

Про те, що допрем'єрний показ відбувся напередодні католицького Різдва написав Сашко Лірник у своєму блозі. "Ми їх таки зробили!", – емоційно написав казкар-лірник про перший реліз фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Тут більше: "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": новий тизер українського фільму про зимові свята

Він зазначив, що не очікував такого ажіотажу на прем'єрі, тому кінотеатрові, який приймав глядачів "Пекельної Хоругви", навіть довелося зняти з прокату "Зоряні війни", щоб відкрити ще один зал.

Нарешті з'явився не "смурняк" і не фільм "про сумну долю і страждання", а весела різдвяна казка-комедія про козаків,
– написав автор твору, який ліг в основу сюжету стрічки.

Також у своєму блозі Сашко Лірник додав реакції на фільм від багатьох глядачів, які відвідали прем'єру. Про фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" написала співачка Марія Бурмака, письменники брати Капранови, історик Володимир В'ятрович та багато інших українців. 

Нагадаємо, всеукраїнська прем'єра фільму відбудеться 1 січня 2020 року.

Так, Марія Бурмака написала на своїй сторінці у фейсбуці, що дуже радить фанатам відвідати прем'єру, адже у ній делікатно розповідають навіть про смерть. 

Відомі українські письменники брати Капранови були менш щедрими на слова, однак схарактеризували фільм, як неперевершений. 

А відомий український історик і дослідник історії визвольного руху Володимир В'ятрович порекомендував своїм знайомим обов'язково відвідати казку і брати з собою дітей.

Відгук про прем'єру залишив також ще один із глядачів. Він зазначив, що рідко радить йти на певний фільм, однак "Пекельна Хоругва" – виняток з правил. Він написав, що був просто в захваті від перегляду і навіть прикріпив фото, як зал аплодував стоячи після завершення стрічки.

Пекельна Хоругва відгуки
Фото: Site.ua

Ще більше відгуків про фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" читайте нижче.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
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