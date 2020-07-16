Українська кіноіндустрія не стоїть на місці: на Київщині розпочались зйомки нової комедії "Бурштинові копи". Наразі у мережі з'явились перші кадри, а 24 канал дізнався перші деталі поліцейської стрічки.

За даними Держкіно, "Бурштинові копи" мають вийти на екран в лютому 2021 року. Створенням проєкту займаються представники НЛО TV та студії "Мамахохотала", тому вже очікується, що фільм зможе розсмішити кіноманів.

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У центрі сюжету "Бурштинових копів" опиниться життя патрульного Максима. Він з дитинства мріяв працювати в поліції та робити світ кращим, захищаючи інших. І все, здавалось би, йшло так, як планував головний герой, поки журналісти не натрапили на нього та його напарницю в "нестандартній ситуації" під час роботи.

Після скандалу Максим втрачає роботу в Києві та стає правоохоронцем у селі, розташованому в житомирських лісах. Та і там на головного героя чекатимуть пригоди: він з новим напарником Богданом стикаютьс з бурштиновою мафією та корумпованими поліцейськими.

"Усім відомі популярні фільми про поліцейських – французька комедія "Таксі", американська "Поліцейська академія", "Погані хлопці" та інші. Ми ж вирішили створити по-справжньому українське кіно про українських поліцейських. Вважаю, що Україні потрібно більше фільмів, в яких правда і справедливість перемагають, і наші "Бурштинові копи" – саме така стрічка", – розповів продюсер комедії Іван Мелашенко.

Головні ролі у фільмі "Бурштинові копи" отримали:

Євген Янович

Олег Маслюк

Дар’я Петрожицька

співачка Аліна Паш

Олександр Рудинський

Андрій Бурим

Аліса Тункевич

Комедія "Бурштинові копи": перші кадри зі зйомок / Фото Facebook / @ukrainefilmagency