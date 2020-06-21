Лідер популярного українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя з нагоди Дня батька поділився зворушливою історією та розповів, що для нього означає батьківство. Артист каже, що головне – любити своїх дітей щодня.

Фонд Народонаселення ООН в Україні разом із Оленою Зелнською, Офісом Президента та іншими установами долучилися до привітань з нагоди Дня батька, який в Україні відзначають сьогодні, 21 червня, та реалізували фотоєпроєкт про батьківство. У ньому взяли участь багато знаменитих українських татусів, зокрема Тарас Тополя.

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Тарас Тополя розповів про батьківство

Артист перебуває у шлюбі зі співачкою Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя). Подружжя виховує двох синів та очікує на появу донечки. Виконавець розповів, що для нього означає батьківство та поділився цікавими деталями сімейного життя.

Бути батьком щодня – це означає любити своїх дітей. Коли ти любиш дітей, коли ставиш їх на рівні з собою і розумієш, що вони продовжать тебе, то і виховуєш їх відповідно. Тоді кожен твій рух, кожен твій вчинок продиктований любов'ю до них. А вже все інше – деталі. Те, як ми прокидаємося, вчимося, гуляємо, робимо зарядку, чистимо зуби чи щось інше – це нюанси. Нюанси, які починаються з любові,

– зворушливо сказав Тарас.

Співак зізнався, що з дружиною щовечора читають синам книжки. Вони засинають під українські казки, пісні. У сім'ї навіть є традиція – вчотирьох вкладатися на одну канапу та читати.

Діти так з нами і засинають. Потім ми розносимо їх по їхніх ліжках і повертаємося до своїх справ. Той момент, що вони засинають з нами, для них є дуже важливим. І перед сном ми постійно кажемо їм, які ми раді, що вони у нас є, що ми дуже їх чекали, як сильно любимо їх, що вони наше щастя. Ми хочемо вкласти в їхню підсвідомість – вони бажані діти, що б не сталося, ми будемо поруч,

– розповів виконавець.