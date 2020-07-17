Українська гімнастка та призерка Олімпійських ігор виховує 2-річного сина Романа від українського олігарха-втікача Олександра Онищенка. Анна Різатдінова для дитини стала і мамою, і татом одночасно, адже батько не підтримує спілкування з нащадком.

Олімпійська чемпіонка та фіналістка проєкту "Танці з зірками" Анна Різатдінова виховує сина Романа сама після розставання з Олександром Онищенком. В інтерв'ю для видання "КП в Україні" гімнастка розповіла, як справляється з материнством та як росте її первісток.

Читайте також Він з усього любить робити піар, – Анна Різатдінова розповіла про Володимира Остапчука

Знаменитість не приховує, що виховувати сина самостійно складно, адже йому не вистачає чоловічого спілкування. Тому Анна Різатдінова виконує роль батька. Вона хоче віддати сина в спорт, де тренером буде чоловік. Вже з вересня хлопчик буде займатися футболом та плаванням.

Іноді буває дуже складно. Я сувора і справедлива мама, максимально повинна давати синові любов і в той же час бути строгою. У якихось ситуаціях бути і мамою, і татом,

– пояснила Анна Різатдінова.

Проте чемпіонка зізнається, що балує сина подарунками й купує йому все, що він хоче. За її словами, 2-річний Роман росте слухняним малюком, проте без розмов на підвищених тонах не обходиться, коли він поводить себе неналежним чином.

А от щодо спілкування з батьком сина Олександром Онищенком Анна Різатдінова категорична. Вона запевняє, що їх об'єднує лише дитина, проте зараз спілкування вони не підтримують: "Наші дороги абсолютно розійшлися. У нього своє життя, а у мене своє. На щастя чи на жаль, стосунки ми не підтримуємо".