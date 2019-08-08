Бути секс-бомбою – це не моє, – Дженніфер Еністон прокоментувала відсутність відвертих зйомок

Зірка серіалу "Друзі", фільмів "Дружина напрокат", "Ми – Міллери" та багатьох інших наважилася на відкрите інтерв'ю з відомим глянцем. 50-річна Дженніфер Еністон розповіла, чому вона досить рідко, навіть, майже ніколи, не фігурує в еротичних фотозйомках.

Популярний американський журнал InStyle здивував випуском неординарного вересневого номера, анонси яких з'являються на офіційному сайті глянцю. Так, напередодні, ми написали про інтерв'ю з Камерон Діас, яка протягом п'яти років не знімається у фільмах, а сьогодні, 8 серпня, на сторінці глянцю в Instagram з'явився анонс розмови з не менш відомою голлівудською зіркою Дженніфер Еністон.

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50-річна актриса зізналася журналістам, що ніколи не позиціонувала себе як секс-символ і їй комфортніше бути "сусідською дівчиною", ніж звабливою іконою.

Бути секс-бомбою – це не моє. Мені завжди здавалося, що сексуально бути милою, природною, смішною,

– зізналася Дженніфер Еністон.

Однак варто відзначити, що сама акторка неодноразово поставала перед камерою у спідній білизні, а в 1999 році прикрасила обкладинку журналу InStyle, на якому прикривала груди простирадлом. Під її знімком був надпис "Що зараз сексуально?". Проте зірка пригадала і свою першу фотосесію для журналу, яка відбулася у 1996 році.

Знятися тоді для обкладинки було великим досягненням для мене! Це було так по-новому і так бентежно! Я навіть не думала, що зі мною це станеться. Мені потрібно якийсь час, щоб освоїтися перед камерою. Знімали у мене вдома і мені це трохи допомогло розслабитися. Хоча, пам'ятаю, як я позувала і думала: "Боже, тобі треба навчитися це робити!". Мені було непросто, тому що позування не було природним для мене. Але тримати потім журнал в руках було страшенно приємно,

– відверто розповіла про свої спогади Еністон.



Дженніфер Еністон для обкладинки у 1999 році / Pinterest