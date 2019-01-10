Бути сильною ніколи не буває легко, – Серена Вільямс розповіла про особисте життя

Знаменита тенісистка Серена Вільямс прикрасила лютневий випуск журналу Allure. Окрім ефектної зйомки знаменита американка вирішила поділитись секретами свого особистого життя та деталями у вихованні доньки.

Серена Вільямс приміряла яскраві вбрання, які підкреслили її форми. У коментарі Allure тенісистка зізналась, що упродовж 8 місяців після народження доньки Алексіс-Оплімпії працювала над своєю фігурою. На відміну від голлівудських зірок, спортсменка не ставила на меті швидко схуднути, однак поступово реалізовувала задум.

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"Я люблю своє тіло. Я дуже важко працювала над тим, щоб повернутися у форму упродовж останніх 8 місяців. Це було нелегко. Я працювала над собою повільно і поступово – це був найбільш комфортний шлях для мене і мого тіла", – розповіла Серена Вільямс.

23-разова чемпіонка турнірів "Великого шолома" відверто розповіла й про свій шлюб із засновником сайту Reddit Алексісом Оганяном. Серена Вільямс публічно подякувала своєму чоловіку за підтримку та мотивацію.

"Одного разу Опра Уїнфрі сказала: "Ніколи не дозволяйте нікому заглушати ваше світло". Ця фраза дуже сильно вплинула на мене. Алексіс ніколи не заглушав моє світло. Він допомагає мені сяяти ще яскравіше, навіть якщо я не хочу цього. Він підштовхує мене до важливих питань, про які я раніше ніколи не думала. У деяких минулих відносинах мій світ дійсно був тьмяним. Але тепер я відчуваю, що можу сяяти дуже яскраво і при цьому робити все, що хочу", – додала Серена Вільямс.

Не оминула увагою спортсменка й питання материнства. Серена Вільямс, яка є близькою подругою герцогині Сассекської Меган Маркл, намагається передати своїй 1-річній доньці всю свою життєву мудрість.

"Коли я кажу своїй дочці, що вона красива, я хочу пояснити їй, що важливо бути красивою зсередини. Віддавати себе – це краса. Бути добрим і турботливим – це найвища краса. Я хочу, щоб вона знала, що бути сильною ніколи не буває легко. Але лише так можна домогтися поваги", – зазначила Серена Вільямс.

Одна з найпопулярніших тенісисток світу Серена Вільямс вийшла заміж у 2016 році. А вже за рік вона оголосила про очікування первістка. Сім'я для Серени Вільямс – це стимул для життя та розвитку, про що вона неодноразово розповідала західним ЗМІ.