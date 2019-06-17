Бути як Ельза Госк: новий "ангел" Victoria's Secret Алексина Грем повторила звабливе фото колеги

Нещодавно ряди "ангелів" популярного білизняного бренду Victoria's Secret поповнилися новими крилами. Серед них – 29-річна англійська модель Алексина Грем. Однак, схоже, у рудоволосої дівчини є кумир серед "ангельських" колег.

Днями Ельза Госк поділилася зі своїми прихильниками сексуальними знімками, які зробила оголеною в ліжку в білих простирадлах. Фанатам неабияк сподобалися звабливі кадри – понад 200 тисяч вподобань і майже тисяча коментарів цьому доказ.

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Поцупити ідею для фото вирішила недосвідчений новий "ангел" Алексина Грем. Ймовірно, старожил команди Victoria's Secret є прикладом та кумиром для англійської моделі. Адже саме 30-річна Ельза Госк представляла розкішне дорогоцінне бра на показі у 2018 році. Так, 29-річна Алексина зробила майже ідентично однакове фото у ліжку, на якому прикривала оголене тіло білими простирадлами.



Алексина Грем повторила фото Ельзи Госк / Колаж: LifeStyle 24

Варто відзначити, що на особистих сторінках моделей є ще кілька подібних серій фотографій, першою які оприлюднює шведська білявка Ельза Госк.