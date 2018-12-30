Бути, як Її Величність: топ-30 розкішних образів королеви Летиції за час правління

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Топ-30 вбрань королеви Летиції
Топ-30 вбрань королеви Летиції / Instagram/ @royal.addicted

Дружина Філіпа VI є прикладом для наслідування не лише для іспанських жінок. Королева Летиція відрізняється елегантністю у виборі своїх вбрань, однак завжди додає нотки сексуальності і не забуває підкреслювати свою жіночність. Журналісти LifeStyle 24 зробили для вас яскраву підбірку найкращих виходів 46-річної королеви Іспанії.

Інколи жінки в буденному житті, керуючись бажанням підкреслити свою жіночність, можуть переборщити з розміром декольте чи довжиною сукні. Або ж навпаки, працюючи у галузях, в яких потрібно виглядати строго і стримано, не можуть повністю розкрити свою жіночність.

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Для стилю жінок із королівських сімей такі речі є неприпустимими, однак їм потрібно дотримуватись балансу та контрасту під час кожного світського виходу. Кажуть, аби випрацювати почуття стилю, не обов'язково мати безліч грошей чи купляти багато речей, достатньо слідкувати за тими, хто тебе надихає і брати до уваги маленькі деталі.

Королева Летиція може стати першою у списку жінок, стиль яких потрібно наслідувати. У кожному її виході присутня королівська стриманість, але водночас і жіноча розкішність.

До вашої уваги топ-30 вбрань іспанської королеви в одній кольоровій гамі чи подібному стилі.

Королева Летиція
Королева Летиція віддає перевагу синьому, коли йде на заходи, що відбуваються ввечері / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Іспанська ікона стилю демонструє, як носити червоний / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Летиція доводить, що рожевий личить не лише блондинкам / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Іспанії любить сукні з легкої тканини / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Дружині Філіпа VI до вподоби сукні темних відтінків / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Плаття "в горошок" завжди будуть актуальними / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиція розкішно виглядає у білому / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева обирає спідниці у квітковий принт / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Іспанська ікона стилю часто обирає пастельні кольори / Instagram / @royal.addicted

королева Летиція
Діловий стиль дружини Філіпа VI / Instagram / @royal.addicted
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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