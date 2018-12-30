Бути, як Її Величність: топ-30 розкішних образів королеви Летиції за час правління

Дружина Філіпа VI є прикладом для наслідування не лише для іспанських жінок. Королева Летиція відрізняється елегантністю у виборі своїх вбрань, однак завжди додає нотки сексуальності і не забуває підкреслювати свою жіночність. Журналісти LifeStyle 24 зробили для вас яскраву підбірку найкращих виходів 46-річної королеви Іспанії.

Інколи жінки в буденному житті, керуючись бажанням підкреслити свою жіночність, можуть переборщити з розміром декольте чи довжиною сукні. Або ж навпаки, працюючи у галузях, в яких потрібно виглядати строго і стримано, не можуть повністю розкрити свою жіночність.

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Для стилю жінок із королівських сімей такі речі є неприпустимими, однак їм потрібно дотримуватись балансу та контрасту під час кожного світського виходу. Кажуть, аби випрацювати почуття стилю, не обов'язково мати безліч грошей чи купляти багато речей, достатньо слідкувати за тими, хто тебе надихає і брати до уваги маленькі деталі.

Королева Летиція може стати першою у списку жінок, стиль яких потрібно наслідувати. У кожному її виході присутня королівська стриманість, але водночас і жіноча розкішність.

До вашої уваги топ-30 вбрань іспанської королеви в одній кольоровій гамі чи подібному стилі.



Королева Летиція віддає перевагу синьому, коли йде на заходи, що відбуваються ввечері / Instagram / @royal.addicted



Іспанська ікона стилю демонструє, як носити червоний / Instagram / @royal.addicted



Летиція доводить, що рожевий личить не лише блондинкам / Instagram / @royal.addicted



Королева Іспанії любить сукні з легкої тканини / Instagram / @royal.addicted



Дружині Філіпа VI до вподоби сукні темних відтінків / Instagram / @royal.addicted



Плаття "в горошок" завжди будуть актуальними / Instagram / @royal.addicted



Королева Летиція розкішно виглядає у білому / Instagram / @royal.addicted



Королева обирає спідниці у квітковий принт / Instagram / @royal.addicted



Іспанська ікона стилю часто обирає пастельні кольори / Instagram / @royal.addicted