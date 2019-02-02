Бувай, Бетмене: Бена Аффлека позбавили ролі відомого супергероя

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Бен Аффлек в ролі Бетмена
Бен Аффлек в ролі Бетмена / Twitter / @Ben Affleck

Американський кіноактор Бен Аффлек більше ніколи не постане перед глядачами в образі знаменитого героя з коміксів, Бетмена. Чутки про це ходили вже давно, але лише зараз фанати отримали офіційне підтвердження.

Несподівану інформацію про остаточне завершення роботи Бена Аффлека в образі героя коміксів DC Бетмена оприлюднили у виданні Deadline. Кіноактор Бен Аффлек також зазначив у своєму Twitter, що тепер зі всіма буде чекати 2021 року, щоб побачити новий фільм від режисера і сценариста Метта Рівза.

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Як відомо, новий фільм студії Warner Bros. про Бетмена не розповідатиме про оригінальну історію Френка Міллера "Бетмен: Повернення Темного лицаря" 1986 року, яку так любить Метт Рівз. Натомість нова стрічка покаже молодого Брюса Вейна ще перед його прагненням стати супергероєм. Хто зіграє нову роль – наразі невідомо, оскільки кастинг лише розпочався, але кінокомпанія вже назвала дату прем’єри фільму – 25 червня 2021 року.

Додамо, що Бен Аффлек запам’ятався роллю Бетмена у знаменитих стрічках "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (2016), "Ліга справедливості" (2017) і камео-роль у "Загоні самогубців" (2016).

Що відомо про останні роки творчості Бена Аффлека? Минулі роки для Бена Аффлека були досить складними, адже після кількох років судової тяганини він розлучився з дружиною-акторкою Дженніфер Гарнер. У них залишилось троє спільних дітей. Також Бен Аффлек тривалий час лікувався в реабілітаційному центрі від алкогольної залежності. Незважаючи на тимчасових супутниць Бена Аффлека, зі всім йому допомагала впоратись екс-дружина.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Бен Аффлек
Джерело: Lifestyle
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