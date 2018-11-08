Бувай, Victoria's Secret: Адріана Ліма зі сльозами на очах попрощалась з білизняним брендом

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Адріана Ліма покинула кар'єру "ангела" Victoria's Secret
Адріана Ліма покинула кар'єру "ангела" Victoria's Secret / www.gettyimages.in

Знаменита бразильська супермодель Адріана Ліма назавжди попрощалась з білизняним брендом Victoria's Secret під час грандіозного шоу в Нью-Йорку. Після 19 років співправаці 37-річна модель покинула лави "ангелів".

Показ білизни Victoria's Secret Fashion Show 2018 відбувся 8 листопада у Нью-Йорку. Моделі демонстрували свої розкішні образи у новій колекції білизни і хизувались традиційними крилами "ангелів". Але один з виходів моделей неймовірно розчулив усіх присутніх в залі шоу.

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Victoria's Secret Fashion Show 2018
Перший образ Адріани Ліми на Victoria's Secret Fashion Show 2018

Адріана Ліма під час свого останнього в житті виходу на показі Victoria's Secret з вдячністю поклала руки на груди та розплакалась. Модель не могла стримати емоцій, оскільки позаду залишилось її модельне життя у складі команди "ангелів" Victoria's Secret. На подіум вона вийшла у світло-сірій білизні та крилах з пір’я у формі павича. Босоніжки на підборах зі схожого пір’я та срібляста накидка на тулубі завершили образ.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Адріана Ліма покинула кар'єру "ангела" Victoria's Secret


Адріана Ліма покинула кар'єру "ангела" Victoria's Secret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Akane 朱音 (@akane_japan_)

 

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"Дорога Вікторіє, дякую, що показала мені світ, ділишся своїми секретами і, найголовніше, не просто дала мені крила, а навчила мене літати. Всім любові!", – написала у своєму Instagram-дописі Адріана Ліма, додавши відеоролик з її найкращими виходами за всю кар’єру у Victoria's Secret.

 

До слова, бразилійка Адріана Ліма дебютувала на шоу Victoria's Secret у 1999 році. З того часу вона тричі мала честь представляти дорогоцінне Fantasy Bra на шоу – 2008, 2010 і 2014 роках.

Нагадаємо, що цього року коштовне бра The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів представила 30-річна шведська модель Ельза Госк. Варто додати, що у 2017 році з кар’єрою "ангела" попрощалась ще одна модель Алессандра Амбросіо. Як і Андріана Ліма, вона є уродженкою Бразилії і в 2014 році бренд Victoria's Secret удостоїв вийти в дорогоцінній білизні не лише Ліму, а й Амбросіо, через що показ вийшов ще ефектнішим.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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