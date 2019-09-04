Бувайте, майстре вічних моментів: як зірки відреагували на смерть Пітера Ліндберга

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Помер Пітер Ліндберг
Помер Пітер Ліндберг / Фото з відкритих джерел

День 4 серпня став сумним та болісним для багатьох зірок шоу-бізнесу – видатний німецький фотограф Пітер Ліндберг відійшов у вічність вчора, 3 серпня, але родичі повідомили про це лише сьогодні. Світові знаменитості вже відреагували на втрату у соціальних мережах та опублікували декілька пам'ятних фотографій, зроблених із митцем.

Серед тих, хто перебуває у скорботі за фотографом, є принц Гаррі та Меган Маркл, Джуліанн Мур, Кайя Гербер, Антоніо Бандерас, Ріанна, Вікторія Бекхем, Коко Роша, Кайя Гербер та інші. Зірки згадують моменти спільної роботи з культовим фотографом сучасності та не можуть повірити, що чоловік несподівано помер. Родичі досі не називають причину смерті та не повідомляють деталей прощання з Ліндбергом.

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У соціальній мережі Instagram рясніють десятки фотографій зі спогадами про видатного Пітера Ліндберга, з яким щастило працювати зіркам.

Меган Маркл

Однією з перших на втрату відреагувала герцогиня Сассекська та її чоловік принц Гаррі. Ексактрисі нещодавно доводилось впродовж кількох місяців працювати з фотографом над номером British Vogue, адже її запросили стати запрошеним редактором для вересневого випуску.  

Роботи Пітера Ліндберга шануються в усьому світі за те, що він вмів показати суть теми та пропагував здорові ідеали краси... Герцогиня Сассекська раніше працювала з Пітером і особисто обрала його для зйомки 15 жінок на обкладинку вересневого випуску British Vogue, який вона редагувала. Немає іншого фотографа, якому б вона довірила втілення цього змістовного проєкту,
– йдеться в офіційній заяві герцогів Сассекських.

 

Коко Роша

"Дуже сумно усвідомлювати, що Пітер Ліндберг помер. "Для мене кожна фотографія – це портрет; одяг – це просто засіб для того, що я хочу сказати. Ви фотографуєте відносини з людиною, якого знімаєте; є обмін, і ось що це за картина", – сказав Пітер. Він був легендою фотографії, і я вважаю, що мені дуже пощастило, що я провела час на знімальному майданчику з ним під час моєї кар'єри".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вікторія Бекхем

"Так сумно це чути. Пітер Ліндберг змінив модну фотографію і мав неймовірний талант, якого буде дуже не вистачати". 

 

Кайя Гербер

"Моє серце сьогодні розривається. Дякую за все, чому ти мене навчив. Незамінне світло в житті кожного. Спочивай з миром, Пітере".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

Антоніо Бандерас

"Прощай, Пітере Ліндберг, великий майстре вічних моментів. Спочивай з миром".

 

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Джуліанн Мур

"Пітер Ліндберг був надзвичайно обдарованим художником і вражаючою, люблячою людиною. Він змусив всіх відчувати, що їх бачать, люблять і цінують. Це був подарунок – знати його і честь фотографуватися перед ним. Моє серце сумує разом з його сім'єю. Пітер змусив всіх відчувати себе красивими, тому що він бачив їх такими і вірив, що вони такими є. Спочивай з миром".

 

Ріанна

"Я не можу в це повірити. Ми сьогодні втратили людину-легенду".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Пенелопа Крус

"Ти завжди був такий добрий до мене, мій дорогий Пітер... Ми розділили так багато чарівних моментів разом. Нам буде не вистачати твого геніального таланту, твого унікального почуття гумору і твого великого серця. Спочивай з миром, мій любий друже".

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Новини культури Голлівуд Втрати
Джерело: LifeStyle 24
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