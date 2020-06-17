Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна похизувалася стильним літнім образом. Жінка показала look у яскравих відтінках, які ідеально підійдуть для теплої погоди.

На особистій сторінці Маші в інстаграмі з'явилася красива світлина. Вона постала перед камерою в актуальному вбранні та вкотре показала українським модницям трендовий аутфіт.

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Стильний образ Маші Єфросиніної

Телеведуча в інстаграм-сторіс показувала прихильникам, як проходить її день. Зокрема, у неї було заплановане інтерв'ю і вона продемонструвала, як збирається на роботу.

Знаменитість одягла красиву блузку бузкового кольору, яку поєднала із яскравими вкороченими штанами кольору фуксії. Із взуття обрала світілі мюлі. Доповнила свій аутфіт коричневою сумочкою та великими сонцезахисними окулярами зі світлими лінзами.

Перукарка допомогла Маші гарно вкласти волосся в легкі локони, а візажист зробила їй макіяж із красими родевими тінями на повіках.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Instagram / @mashaefrosinina